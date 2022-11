کولکاتا:مغربی بنگال کے گورنر کی حیثیت سے کافی تنازعات میں تھے۔راج بھون اور ریاستی سیکریٹریٹ میں شدید اختلافات تھے۔ذرائع کے مطابق جگدیپ دھنکر نائب صدر جمہوریہ منگل کی صبح دہلی سے ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے کولکاتا آئے ہیں۔ بدھ کو واپس جائیں گے۔Vice President Of India Jagdeep Dhankad Arrived Kolkata For Two Day Visit

کولکاتا میں شادی کی تقریب میں شرکت کے لئے جانے سے پہلے دھنکھر اپنی اہلیہ کے ساتھ کالی گھاٹ مندرگئے۔ وہاں پوجا کی۔ اس کے بعد نائب صدر کا قافلہ شادی کے لیے روانہ ہوگیا۔ دھنکھر نے کالی گھاٹ مندر سے باہر نکلنے کے بعد نامہ نگاروں کا استقبال کیا۔ مگر کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ دھنکھر کو پہلے بھی کئی بار کالی گھاٹ مندر میں پوجا کرتے دیکھا گیا ہے۔

گزشتہ ہفتے ہی سی بی آنند بوس نے راج بھون کے نئے مکین کے طور پر چارج لیا تھا۔ پروٹوکول کے مطابق جب ملک کے صدر، نائب صدر یا وزیر اعظم کلکتہ آتے ہیں تو وہ راج بھون میں قیام کرتے ہیں۔ دھنکر منگل کی رات کولکاتا میں اپنی پرانی رہائش گاہ راج بھون میں گزاریں گے۔ تاہم خبر ہے کہ وہ اس بار وزیر اعلیٰ سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں۔Vice President Of India Jagdeep Dhankad Arrived Kolkata For Two Day Visit