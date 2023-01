کولکاتا: مغربی بنگال کا محکمہ صحت یونیسیف اور لائنس کلب انٹرنیشنل کے اشتراک سے آنے والے پیر (9 جنوری) سے ریاست گیر مہم شروع کرے گا۔Vaccination Campaign Against Measles Rubella in Different Part Of West Bengal

محکمہ صحت و خاندانی فلاح و بہبود کے سینئر افسر ڈاکٹر پارتھا ڈے نے ایک میڈیا کانفرنس کو بتایاکہ "ہمارا مقصد کولکتہ میں تقریباً 10 لاکھ بچوں اور مغربی بنگال کے اضلاع میں 2.33 کروڑ بچوں کو ٹیکہ لگانے کا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ملک کی 34 ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں خسرہ روبیلا مہم پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے۔مغربی بنگال میں مہم 9 جنوری کو شروع ہوگی اور 11 فروری کو اسکولوں کی بندش کے ساتھ ختم ہوگی۔

ڈاکٹر ڈے نے تصدیق کی کہ تازہ ترین ویکسینیشن لانچ بنیادی طور پر ایک اضافی خوراک ہے، ایم آر کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے، جو ریاست کے کچھ علاقوں میں رپورٹ کیا گیا ہے ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2021 میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مغربی بنگال میں خسرہ کے تقریباً 649 کیس رپورٹ ہوئے تھے۔

ریاست میں 2022 میں روبیلا کے 175 معاملے بھی رپورٹ ہوئے، جو کہ 2021 میں 142 کیسز سے زیادہ ہیں۔ ایک اور اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست میں خسرہ کے 1,804 کیس درج کیے گئے تھے۔ سال 2022 میں جن میں سے 132 کولکتہ سے رپورٹ ہوئے۔

انہوں نے کہا کہ حمل کے دوران روبیلا انفیکشن روبیلا سنڈروم والے بچے کو زندگی بھر کے لیے معذور کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں بہرا پن، اندھا پن اور دل کے مسائل ہو سکتے ہیں۔

ایک اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پورے ہندوستان میں تقریبا 50,000 لوگ روبیلا سے متاثر ہیں، ان میں سے 3000 مغربی بنگال میں ہیں۔ ڈاکٹر ڈے نے کہا کہ خسرہ ایک مہلک بیماری ہے اور اس سے نمونیا، اسہال اور دیگر جان لیوا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہم ایک ویکسین سے دو بیماریوں کو شکست دے سکتے ہیں۔'' انہوں نے کہا کہ پہلے تین ہفتوں کے دوران اسکولوں میں کیمپ لگائے جائیں گے جس سے اس مہم کا آغاز ہو گا۔