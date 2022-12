کولکاتا: کمپنی ٹیکنالوجی اور انسانی مداخلت میں سرمایہ کاری سے لے کر صنعت کے نئے معیارات بنانے اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے حفاظت کے لیے پرعزم ہے جس کا مقصد واقعات کو کم کرنا ہے تاکہ اوبر کی سواریوں کو ہر کسی کے لیے محفوظ بنایا جا سکے۔Uber Launch New Features And Technology For Customers In kolkata

پروگرام کے مہمان خصوصی آشیش کندرا، پرنسپل سکریٹری، دہلی حکومت تھے۔اس موقع پر بات کرتے ہوئے مسٹر کندرا نے کہا کہ محفوظ اور آسان آپشنز کی دستیابی کو تیزی سے بڑھتے ہوئے شہری منظر نامے کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کی ضرورت ہے۔ سالوں کے دوران اوبر جیسی کمپنیوں نے لاکھوں لوگوں کو محفوظ اور آسان نقل و حرکت کے اختیارات فراہم کر کے شہری نقل و حرکت کے منظر نامے میں ایک اہم تبدیلی لائی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ کمپنی سیکورٹی اور سپورٹ کو مضبوط بنانے کے لئے اپنے وسائل لگا رہی ہے۔ آگے بڑھنے کا یہی صحیح طریقہ ہے۔

نئی حفاظتی خصوصیات کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے اوبر انڈیا اور جنوبی ایشیا کے سیفٹی آپریشنز کے سربراہ سورج نائر نے کہا، "ہم جن لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ان کی حفاظت سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے۔اوبر ڈرائیوروں اور سواروں کے تجربے کو بہتر بنانے کے لئے ٹیکنالوجی اور انسانی مداخلت دونوں میں مسلسل سرمایہ کاری کرنے کے لئے پرعزم ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ ہم سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے حل تلاش کرتے رہیں گے۔