ریاست مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا سے متصل شمالی 24 پرگنہ ضلع میں واقع نیتاجی سبھاش چندر بوس انٹرنیشنل ایئر پورٹ پر کسٹم افسران نے تقریباً ڈیڑھ کیلو سونے کے ساتھ دو افراد کو گرفتار کیا ہے۔ Two arrested with gold at Kolkata airport



کلکتہ کسٹم کے افسران نے سونے کے اسمگلنگ کو ناکام بناتے ہوئے بین الریاستی اسمگلنگ گروہ کا پردہ فاش بھی کیا۔ ذرائع کے مطابق نیتاجی سبھاش چندر بوس انٹرنیشنل ایئر پورٹ پر تعینات کلکتہ کسٹم کے افسران کو اسمگلنگ کی خفیہ اطلاع ملی تھی۔ Calcutta Customs Officers on Recovered Gold



مخبروں کی اطلاع کی بنیاد پر کلکتہ کسٹم نے دبئی سے آنے والے دو لوگوں کو شک کی بنیاد پر تلاشی کے لیے حراست میں لے لیا۔ کسٹم افسران کی پوچھ گچھ کے دوران دونوں افراد کا جینس پینٹ مختلف لگا۔ انہوں نے اس کی تلاشی لی تو شک یقین میں بدل گیا۔



افسران نے قینچی کی مدد سے جینس کے کھاپ کو کاٹا تو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ کھاپ سے سونے برآمد ہوئے۔ کسٹم کے مطابق سونے کی برآمدگی کے بعد دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان دونوں کے پاس سے تقریباً ڈیڑھ کیلو سونا برآمد کیا گیا ہے بازار میں جس کی قیمت 70 لاکھ روپے بتائی جارہی ہے۔





کسٹم آفیسر کے مطابق دونوں گرفتار افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سونا کس کے پاس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔