کولکاتا:مغربی بنگال کے جنوبی کولکاتا کے پاتولی تھانہ کے تحت باشنو گھاٹا علاقے میں سلینڈروں سے لدے ٹرک میں آگ لگنے سے افراتفری مچ گئی۔فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے مشتعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بڑا حادثہ ٹالنے میں کامیاب رہے ۔ Truck Loaded With Gas Cylinders Catches Fire In Front Of WareHouse In South Kolkata In West Bengal

سلینڈروں سے لدے ٹرک میں آگ لگنے سے افراتفری

ذرایع کے مطابق یہ واقعہ آج دن میں اس وقت پیش آیا جب ایک گودام کے سامنے سلینڈروں سے لدے ٹرک میں اچانک آگ لگ گئی۔اس سے علاقے میں افراتفری مچ گئی۔

فائر بریگیڈ کے چار انجنوں نے جائے وقوع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کارروائی شروع کردی۔فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر آگ پر جلد سے جلد آگ پر قابو پانے کی کوشش کی ۔

دمکل کے اہلکاروں کی مشعتدی کی وجہ سے سلینڈروں سے لدے ٹرک میں لگی آگ پر جلد ہی قابو پا لیا گیا۔فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے کہاکہ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں چل سکی ہے۔تفتیش کی جا رہی ہے۔اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔

پولیس نے کہاکہ پورے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ٹرک ڈرائیور سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔آتشزدگی کے سبب گاڑیوں کی آمدورفت بند کر دی گئی ہے۔