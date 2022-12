کولکاتا:مغربی بنگال کی وزیراعلی ممتا بنرجی کا شیلانگ ائیر پورٹ پر ترنمول کانگریس کے مقامی رہنماؤں اور کارکنان نے والہانہ استقبال کیا۔ ممتا بنرجی نے بڑی تعداد میں خواتین ورکرز کی موجودگی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔TMC Workers Warm Welcome CM Mamata Banerjee And Abhishek Banerjee In Meghalaya

ترنمول کانگریس ذرائع کے مطابق میگھالیہ پہنچنے کے بعد ممتا نے پیر کو پارٹی ایم ایل اے اور کارکنان کے ساتھ بات چیت کی۔ شام 4بجے کرسمس پروگرام میں شرکت کی۔ پارٹی کے آل انڈیا جنرل سکریٹری بننے کے بعد سے ابھیشیک گنگوپادھیائے بنگال سے باہر بیرونی ریاستوں میں ترنمول تنظیم کو مضبوط بنانے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔

ترنمول نے شمال مشرقی ریاستوں میگھالیہ،تریپورہ اور گوا میں بھی اپنی تنظیم کو وسعت دینے کی کوشش کی ہے۔ کانگریس کے11ممبران اسمبلی کے ترنمول کانگریس میں شامل ہونے کے بعد میگھالیہ میں ترنمول کانگریس اپوزیشن جماعت ہے۔

سیاسی حلقوں کے مطابق میگھالیہ میں ترنمول کانگریس کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ابھیشیک بنرجی پہلے ہی دو بار میگھالیہ کا دورہ کر چکے ہیں۔ شیلانگ اور تورہ میں پارٹی کے دفاتر کھولے گئے ہیں۔ ابھیشیک نے کہاکہ ''ترنمول کانگریس کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں سبھی کا شکریہ انتخابات میں ابھی چھ ماہ باقی ہیں۔ جمہوریت میں عوام کا حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ 2018 میں اقتدار میں آنے والے لوگ کام نہیں کر رہے۔ یہ حکومت بی جے پی کی کٹھ پتلی ہے۔

تریپورہ اور میگھالیہ۔ ان دونوں شمال مشرقی ریاستوں میں اگلے سال اسمبلی انتخابات ہونے ہیں۔ اس سے قبل ترنمول نے تریپورہ کے بلدیاتی انتخابات میں امیدوار کھڑا کئے تھے لیکن انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔تاہم ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔