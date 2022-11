کلکتہ: سنیئر سیاسی رہنما مکل رائے ترنمول کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد وہ گزشتہ سال 5 ستمبر کو ترنمول کانگریس میں دوبارہ شمولیت اختیار کرلی تھی۔ 8 ستمبر کو نیتا جی اندور اسٹیڈیم میں منعقد ترنمول کانگریس کے بوتھ ورکرز کانفرنس میں شرکت کی۔ اس سال وجئے دسمی کے بعد کالی گھاٹ میں ممتا بنرجی سے ملاقات کی تھی۔TMC Supremo Mamata Banerjee And Mukul Roy Share Stage After Long Time In Nadia

ممتا بنرجی کے ساتھ ایک بار پھر مکل رائے نظر آئے

ترنمول کانگریس میں شامل ہونے کے بعد بھی وہ خاموش تھے۔ان کے متعلق کہا جارہا تھا کہ وہ بیمار ہیں اس لئے سرگرم سیاست سے دور ہیں۔لیکن انہیں منگل کو کرشن نگر سرکٹ ہاؤس میں ممتا بنرجی کے ساتھ دیکھا گیا۔ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ مکل رائے نے اس اسمبلی حلقہ میں بی جے پی کے نشان پر کامیابی حاصل کی جہاں آج ممتا کی میٹنگ ہوئی تھی۔

غور طلب ہے کہ مکل رائے اسمبلی انتخابات کے بعد ترنمول بھون میں ممتا بنرجی اور ابھیشیک بنرجی کی موجودگی میں ترنمول کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی۔تاہم مکل رائے اب بھی بی جے پی کے رکن اسمبلی ہیں۔ ریاستی اسمبلی میں دو مرحلوں کی سماعت کے بعد اسمبلی اسپیکر بمان بنرجی نے کہا کہ مکل رائے نے پارٹی نہیں بدلی ہیں، وہ بی جے پی میں ہیں