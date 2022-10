کولکاتا: دارجلنگ میں بی جے پی کے رکن پارلیمان راجو بیشٹ،رکن اسمبلی شنکر گھوش اور سی پی آئی ایم کے سرکردہ رہنما اشوک بھٹاچاریہ کے درمیان ملاقات کے بعد مغربی بنگال کے سیاسی حلقے میں قیاس آرائیوں اور بیان بازی کا نیا دور شروع ہو گیاہے۔TMC Mouthpiece Alleges That CPM And BJP Courtesy Meeting To Bring The Downgfall Of Mamata Banerjee Govt

بی جے پی اور سی پی ایم ممتابنرجی کی حکومت گرانے کی سازش میں مصروف

مغربی بنگال کی سیاست میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بی جے پی کے رکن پارلیمان،رکن اسمبلی کی کٹر حریف سی پی آئی ایم کے کسی سرکردہ رہنما سے ملاقات ہوئی ہے۔

سی پی آئی ایم اور بی جے پی کے درمیان میٹنگ پر مغربی بنگال کی حکمراں جماعت ترنمول کانگریس نے کڑی تنقید کی اور اس ملاقات کو مغربی بنگال کی عوام کے خلاف سازش قرار دیا ہے

اسی درمیان ترنمول کانگریس کے ترجمان اخبار جاگو بنگلہ نے بی جے پی کے ارکان پارلیمان اور اشوک بھٹاچاریہ کے درمیان ملاقات پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے بی جے پی سی پی ایم ممتابنرجی کی حکومت گرانے کی سازش میں مصروف ہونے کا دعویٰ کیا۔

حکمراں جماعت ترنمول کانگریس کے ترجمان اخبار جاگو بنگلہ نے اپنے اداریہ میں لکھا ہے کہ دونوں کٹر حریف کی ملاقات کو کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ملاقات کا مقصد مغربی بنگال کی منتخب حکومت کو غیر مستحکم کرنا ہے ۔

اخبار نے لکھا کہ مغربی بنگال میں بی جے پی کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے ۔بی جے پی ریاست میں اپنے قدم کو مضبوط کرنے کے لئے سی پی آئی ایم کی مدد لے رہی ہے ۔سی پی آئی ایم بھی سیاسی انتقام کے لئے ترنمول کانگریس مخالف سرگرمیوں میں مصروف ہے۔

اخبار نے مزید لکھا ہے کہ دوسری ریاستوں کی طرح بی جے پی مغربی بنگال کی حکومت کو غیرمستحکم کرنے کی سازش میں مصروف ہے۔بی جے پی کو عوامی حماعیت حاصل نہیں ہے ۔اسی وجہ سےسی پی آئی ایم کو سازش کا حصہ بنا رہی ہے۔