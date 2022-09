ہوڑہ: مغربی بنگال کے ہوڑہ ضلع کے ادے نارائن پور سے ترنمول کانگریس کے رکن اسمبلی سمیر پانجا نے اپنے فیس بک پوسٹ میں لکھا ہے کہ سیاست سے ان کا من بھر گیا ہے۔ وہ اب سیاست سے الگ ہونا چا ہتے ہیں۔ ان جیسے لوگوں کے لئے سیاست نہیں ہے۔ TMC MLA Samir Panja Wants To Leave Party,Speculation Going On After His Facebook Post

رکن اسمبلی سمیر پانجا نے کہاکہ وہ ترنمول کانگریس کی سربراہ اور وزیراعلیٰ ممتابنرجی کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ممتابنرجی نے انہیں سماج کے لئے کام کرنے کا جو موقع فراہم کیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے کہاکہ اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں (وزیراعلیٰ ممتابنرجی )نے ایک عام آدمی کو رکن اسمبلی بنایا اور عوام کی خدمت کرنے کا بھر پور موقع دیا۔لیکن اب وہ اس سلسلے کو زیادہ دنوں تک جاری نہیں رکھ سکتے ہیں۔

رکن اسمبلی کے مطابق انہوں نے فیس بک پوسٹ پرجو کچھ بھی لکھا ہے وہ ساری باتیں ان کی ۔ان پر کسی بھی طرح کا کوئی دباو نہیں ہے۔زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب وہ تنہا رہنا پسند کرتا ہے۔ ان کی زندگی کا عوام کی خدمت کرنا اہم مقصد تھا اور مستقبل میں بھی رہے گا۔دیکھتے ہیں زندگی انہیں کس موڑ پر اور کس طرٖف لے جارہی ہے۔TMC MLA Samir Panja Wants To Leave Party,Speculation Going On After His Facebook Post