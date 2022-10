شمالی 24 پرگنہ :مغربی بنگال کے شمالی 24 پرگنہ کے جگتدل تھانہ کے تحت بھاٹ پاڑہ میونسپلٹی کے وارڈ نمبرسات میں موٹرسائیکل پر سوار نامعلوم شرپسندوں نے ترنمول کانگریس کے ایک رہنما کو گولی مار دی۔نوجوان کو تشویشناک حالت میں کولکاتا کے ایک پرائیوٹ ہسپتال میں داخل کرایا گیاہے۔فائرنگ کے سبب علاقے میں دہشت کا ماحول ہے۔TMC Leader Shot AT Bhatpara In North 24 PGS In Bengal

بھٹ باڑہ میں فارئرنگ،نوجوان زخمی

بھاٹ پاڑہ میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 7 کے چکوساؤ گلی میں منگل کی رات فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے میں ایک نوجوان کو گولی مار دی گئی ۔ نوجوان کا نام گورو پرساد ہے۔ الزام ہے کہ بدمعاشوں کا ایک گروپ موٹر سائیکل پر آیا اور نوجوان کو قریب سے گولی مار دی۔ نوجوان فوراً زمین پر گر گیا۔ نوجوان کو تشویشناک حالت میں کولکاتا لے جایا گیا۔

زخمی نوجوان کو کولکتہ کے ایک پرائیوٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ واقعہ کے بعد سے پورے علاقے میں دہشت کا ماحول ہے۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش شروع کردی ۔ پولیس اہلکار ملزمان کی تلاش کر رہے ہیں، تاہم ابھی تک اس واقعے میں کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔

پولیس اہلکار یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علاقے میں کہاں کہاں سی سی ٹی وی ہیں اور کیا سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھ کر مجرموں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایک مقامی عینی شاہد نے بتایا کہ گولی مارنے والا نوجوان سیاسی جماعت کا حامی تھا۔ عینی شاہد نے بتایا کہ یہ شخص واقعہ سے کچھ دیر قبل مقامی پارٹی دفتر کے اندر تھا۔ الزام ہے کہ پارٹی دفتر سے نکلتے وقت ان پر گولی چلائی گئی۔ حالانکہ اس واقعہ کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں۔