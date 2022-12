کولکاتا: مغربی بنگال میں پنچایت انتخابات کی تاریخ قریب ہے اور اسی کے پیش نظر سیاسی رہنماؤں کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے۔ TMC And BJP Leaders Engage War Of Word Before Panchayat Election

مغربی بنگال اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما شبھندو ادھیکاری نے اشاروں میں حکومت کے گرنے کی بھی پیش گوئی کی مگر اب ترنمول کانگریس کے ترجمان نے بی جے پی کے اعصاب پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ 2 جنوری کو کچھ بڑا ہوگا۔

ہفتہ کی صبح اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لے کر کنال گھوش نے لکھا کہ ایک ابھرتے ہوئے نجومی کی طرف سے دی گئی کچھ تاریخوں کو دیکھنے کے بعد، اب میں تاریخ اور وقت دے رہا ہوں۔ اور یہ مجھے ایک نامور نجومی نے دیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ شادی کی تاریخ کے علاوہ دسمبر میں کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جسے اہم قرار دیا جا سکے۔ لیکن 2 جنوری (02.01.2023) اہم دن ہے، وقت دوپہر 2 بجے ہے۔ بی جے پی لیڈروں نے کوئی واضح اشارہ دیئے بغیر ترنمول قیادت پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی اپنائی تھی۔ کنال گھوش نے اپنے ٹویٹ میں کچھ راز رکھتے ہوئے دن اور وقت کا اعلان بھی کیا۔

وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے علاقہ ہزارہ میں جلسے عام کو خطاب کرتے ہوئے شبھندو ادھیکاری نے کہا کہ 12، 14، 21 بہت اہم دن ہیں۔ انتظار کرو اور دیکھو۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے ۔

تاہم انہوں نے کوئی اشارہ نہیں دیا کہ آیا وہ اس میٹنگ میں کوئی بڑا سیاسی دھماکہ کریں گے۔ تاہم، مانا جا رہا ہے کہ ترنمول کانگریس نے دسمبر کے لیے بی جے پی کی پیش گوئی کو رد کرتے ہوئے بی جے پی قیادت پر کچھ دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی اختیار کی ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ یکم جنوری کو ترنمول کی سالگرہ کے اگلے دن بی جے پی کا کوئی بڑا لیڈر ترنمول کانگریس میں شامل ہو سکتا ہے۔TMC And BJP Leaders Engage War Of Word Before Panchayat Election