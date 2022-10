رام نگر: مغربی بنگال کے مدنی پور ضلع میں پیر کی رات چار لوگ ایک سوئفٹ ڈیزائر کار کے ذریعہ کانتھی سے دیگھا کی طرف آرہے تھے۔ سوئفٹ ڈیزائر نے کنٹرول کھو دیا اور دیگھا آنند کمار 116 بی قومی شاہراہ کے ساپوا کے قریب سڑک کے کنارے ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ Three People Dead In Road Accident In Medni Pur In west Bengal

سوئفٹ ڈیزائر کار کے اندر موجود چار افراد میں سے تین درخت سے ٹکرانے کی وجہ سے مر گئے (Severe Died in Road Accident)۔ چوتھے شخص کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ وہ کانتھی محکمہ اسپتال میں زیر علاج ہے۔

حادثے کے بعد مقامی باشندوں جے زخمیوں کی مدد کے لئے آگئے آئے ۔زخمیوں کو کانتھی سب ڈسٹرکٹ اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹروں نے چار میں سے تین لوگوں کو مردہ قرار دے دیا۔ دوسرے شخص کو شدید زخمی حالت میں کانتھی سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق کار کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ کار درخت سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی۔

پولیس ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے لوگ کانتھی تھانہ کے تحت مجنا علاقے کے رہنے والے ہیں۔ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی شناخت نندن پردھان کی عمر پچاس ہے ۔کار کے مالک تھے۔ کنچن سو (48)، گوتم داس (46) کے طور پر پوئی ہے۔

زخمی شخص کا نام رنجن دیبناتھ (50) ہے۔ پولیس اس حادثے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی گھر والے کانتھی سب ڈسٹرکٹ اسپتال پہنچے۔