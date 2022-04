مغربی بنگال سی پی آئی ایم کے جنرل سیکرٹری محمد سلیم ان دنوں جی ٹی اے (گورکھا ٹریٹریل اتھارٹی gorkha teritorial authority) کے ہونے والے انتخابات کے مدنظر دارجلنگ کے دورے پر ہیں. دارجلنگ دورے کے دوران سی پی آئی ایم کے ریاستی جنرل سیکرٹری محمد سلیم نے دارجلنگ دورے کے دوران بی جے پی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اس پارٹی کے جھنڈے میں کنول پھول کے بجائے بلڈوزر بی بی ہوتا بہتر ہوتا. The BJP flag should have a bulldozer, not a lotus flower



انہوں نے کہا کہ بی جے پی بلڈوزر کے نام پر جو کھیل کھیل رہی ہے اس سے سماج میں منفی پیعام پہنچ رہا ہے. بلڈوزر بابا نا کوئی کھیل ہے اور نا کوئی سیاسی ہتھکنڈہ. اس سے صرف عام لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ دارالحکومت دہلی کے جہانگیر پوری سمیت دوسرے علاقوں میں بلڈوزر کے نام پر کیا ہو رہا ہے. اس سے ایک مخصوص طبقے کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. سی پی آئی ایم کے رہنما کے مطابق غیر قانونی تعمیراتی کاموں اور عمارتوں کے ہٹانے کے نام پر دہشت مچائی جا رہی ہے. جن لوگوں کی دکانوں کو منہدم کیا گیا ہے. ان کی بازآبادکاری کے لئے کیا منصوبہ ہے. حکومت خاموش کیوں ہے. The BJP Flag Should have Bulldozer, Not a Lotus





سی پی آئی ایم کے ریاستی جنرل سیکرٹری محمد سلیم نے کہا کہ ترنمول کانگریس کی حکومت دارجلنگ ترقی سے محروم ہے. گورکھا ٹریٹریل اتھارٹی کے نام پر دارجلنگ کے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ٹی اے کے انتخابات ہونے چاہیے. اس سے پتہ چلے گا کہ حکمراں جماعت ترنمول کانگریس نے پہاڑ کے لوگوں کے کتنا کام کیا ہے.