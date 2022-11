کولکاتا:پہلے ٹیچر اہلیتی ٹسٹ کے امتحانات ڈی لیڈکالجوں میں منعقد کیا جاتھا۔یعنی ڈی لیڈکالجوں کو بھی امتحانی مراکز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ بورڈ اس راستے پر نہیں چلنا چاہتا۔ TET Examination Will Not Held DELed College In West Bengal

بورڈ نے پہلے ہی ڈی ایل ای ڈی کالجوں کے بجائے اسکولوں اور کالجوں میں ڈی ایل ای ڈی امتحان منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی راستے پر چلتے ہوئے بورڈ نے اسکولوں اور کالجوں میں پرائمری ٹی ای ٹی امتحان کے لیے 11 دسمبر کو امتحانی مرکز مقرر کیا ہے۔

بورڈ ذرائع کے مطابق یہ امتحان 1400 سے زائد امتحانی مراکز میں منعقد کیا جائے گا۔ مختلف اضلاع سے آنے والی فہرست سے امتحانی مرکز کا تعین کیا جاتا ہے۔ امیدواروں کو داخلہ کارڈ امتحان سے 7 دن پہلے دیا جائے گا۔ بورڈ ذرائع کے مطابق وہاں تفصیلات بتائی جائیں گی۔ خاص طور پر مرکزی تفتیشی ایجنسیاں پرائمری اساتذہ کی بھرتی کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ تحقیقات میں ڈی ایل ای ڈی کالجوں کے کردار کی بھی جانچ کی جارہی ہے۔

بورڈ نے ڈی ایل ای ڈی کے سمسٹر امتحانات کے سلسلے میں ڈی ایل ای ڈی کالجوں میں امتحانات منعقد نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس بار اسی راستے پر چلتے ہوئے بورڈ پرائمری ٹیسٹ کے معاملے میں اس فیصلے کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔بورڈ نے پہلے ہی اس فہرست کو حتمی شکل دے دی ہے کہ ہر ضلع میں کتنے امتحانی مراکز ہوں گے۔ ہر امتحانی مرکز کی نگرانی کے لیے خصوصی نگرانی کرنے والے مقرر کیے جا رہے ہیں۔ یعنی جو ہر امتحانی مرکز میں خصوصی نگرانی کریں گے۔TET Examination Will Not Held DELed College In West Bengal