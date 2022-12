کولکاتا:مغربی بنگال میں ایس ایس سی بھرتی بدعنوانی کی جانچ میں جانچ ایجنسی کو 183 اساتذہ کے نام ملے ہیں۔ جسٹس گنگوپادھیائے نے حکم دیا کہ ان کی فہرست کو عام کیا جائے۔ اس کے علاوہ، جج نے حیرت کا اظہار کیا کہ ریاستی حکومت بھرتی گھوٹالہ کو حل کیے بغیر سپریم کورٹ میں کیسے جا رہی ہے۔Teachers Recruitment Scam:SSC Claim They Got 183 Recomadation For Job

خیال رہے کہ 21 ستمبر کو جج نے حکم دیا تھا کہ نویں اور دسویں جماعت میں کتنے لوگوں کو غیر قانونی طور پر بھرتی کیا گیا ہے، اس کی فہرست دی جائے۔ اس میں دیر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کرپشن کی وجہ سے صلاحیت مند افراد کو نوکریاں نہیں ملی ہیں۔ انہیں نوکریاں دی جائیں۔ جلد ہی کرنا ہوگا۔ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ غیر قانونی کام کرنے والوں کو فارغ کر دیا جائے گا۔

اس سے قبل جسٹس گنگوپادھیائے کے حکم کی سماعت کرتے ہوئے کمیشن نے عدالت سے کہا کہ کمیشن کے لیے یہ معلوم کرنا ممکن نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کی غیر قانونی تقرری ہوئی ہے۔ کمیشن کا بیان سننے کے بعد جج نے کہا کہ اسکول سروس کمیشن کے وکلاء اور فریقین کے وکلاء غیر قانونی تقرری کے حوالے سے میٹنگ کریں گے۔ اجلاس ایک ہفتے کے اندر ہونا چاہیے۔ غیر قانونی بھرتیوں پر سی بی آئی 28 ستمبر کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی تھی۔