کولکاتا؛مغربی بنگال حکومتی اقدام کے تحت طلباء کو یہ غذائیت سے بھرپور خوراک مسلسل 16 ہفتوں تک ملے گی۔ اس کے لئے اضافی 371 کروڑ 90 لاکھ 78 ہزار 400 روپے مختص کئے گئے ہیں۔ لیکن موجودہ مارکیٹ قیمت پر، کیا یہ رقم بالکل ممکن ہے؟ اس بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے۔

مرغی کے انڈے 13 روپے جوڑا، مرغی کا کٹا ہوا مرغی کا گوشت 200 روپے کیلو اور گوٹا مرغی 140 روپے کلو۔ اس بنیاد اگر طلباء کے لئے فی پلیٹ 20 روپے ادا کیا جاتا ہے تو مڈڈے مل کے مختص ساڑھے تین سو کروڑ روپے کم پڑ جائے گی ۔

اس معاملے پر اپوزیشن جماعتوں نے مختلف رائے دی ہیں۔ ان کے مطابق پنچایت انتخابات پر قبضہ کرنے کے لئے بہت سارے انتظامات کئے گئے ہیں۔ تاہم وزیر چندریما بھٹاچاریہ نے بھی اس تبصرے کا جواب دیا۔ لیکن اب اساتذہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کا یہ خیال کافی اچھا ہے۔ لیکن آپ کو مارکیٹ کی قیمت کے بارے میں سوچنا ہوگا.

شکشینوراگی اوکیہ منچ کے جنرل سکریٹری کنکر ادھیکاری کے مطابق ہم حکومت کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن اس رہنما خطوط کے ذریعہ یہ ثابت ہوا ہے کہ طلباء کو اب تک دیے جانے والے مڈ ڈے میل سے کوئی غذائیت سے بھرپور کھانا نہیں مل رہا تھا۔ اور جو رقم مختص کی گئی ہے وہ حقیقت میں کبھی ممکن نہیں ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ طلباء کو یہ غذائیت سے بھرپور خوراک میسر ہو، لیکن کیا یہ موجودہ بازاری قیمت میں ممکن ہے؟

انہوں نے کہا کہ میری صرف یہی گزارش ہے کہ اس رقم کے ساتھ ساتھ اس خیال کا بھی خیر مقدم کیا جائے۔ تھوڑا سا اور بڑھایا جائے۔ اگر یہ غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کیا جائے تو کوئی امتیاز نہیں ہے۔ یہ تمام طبقات کے طلبہ کو دیا جانا چاہیے۔

ہیڈ ٹیچر کی تنظیم کے لیڈر چندن میتی نے کہاکہ اگر آپ ریاستی حکومت کی طرف سے مختص رقم کو دیکھیں تو ہر طالب علم کو تین روپے فی ہفتہ ادا کر رہے ہیں، جو دیا جا رہا تھا اس سے پھل اور گوشت فراہم کرنا کیسے ممکن ہے؟" ہم عرصہ دراز سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا تو ہمارے اس مڈ ڈے میل کو مستثنیٰ قرار دیا جائے یا مناسب رقم مختص کی جائے کیونکہ دن بہ دن یہ مڈ ڈے میل درد سر بن گیا ہے۔ہم ریاستی اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ طلباء غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کریں۔ اس کے لیے جتنی رقم درکار ہے، اسے الاٹ ہونے دیں۔