مرشدآباد: مغربی بنگال کے مرشدآباد ضلع کے روجین نگر تھانہ کے تحت تال ڈانگہ علاقے میں عاشق کے شادی سے انکار کرنے ہر ایک لڑکی نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی. اس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی. ذرائع کے مطابق فیروزہ خاتون ن(فرضی نام) نام کی ایک لڑکی کی لاش اسی کمرے میں پنکھے سے لٹکتی ہوئی پائی گئی۔ پولیس نے اطلاع پا کر جائے وقوع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیجنے کا انتظام کیا۔ Suicide of a Girl in Murshidabad for Refusing to Marry



پولیس نے کہا کہ پورے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے. لڑکی کے گھر والوں نے پڑوس میں رہنے والے ایک نوجوان کے خلاف دھوکہ دہی کا الزام عائد کرتے ہوئے شکایت درج کرائی ہے۔ پولیس نے مزید کہا کہ اس معاملے میں کریم نام کے ایک نوجوان کو حراست میں لیا گیا ہے. اس پر لڑکی کے ساتھ دھوکہ بازی کرنے کا الزام ہے. اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ Girl Suicide in Murshidabad

لڑکی کی ماں فریدہ بی بی نے کہا کہ یہ سب تین مہینوں سے چل رہا تھا. لڑکی کا گھر سے نکلنا بند کر دیا گیا تھا. آج دن میں اس کے والد نے کسی بات پر ڈاٹ دیا تھا. اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. کافی دیر تک اس کی آواز سنائی نہیں دی تو شبہ ہوا. دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہوئے تو اس کی لاش پنکھے سے لٹکتی ہوئی پائی گئی۔