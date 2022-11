نئی دہلی: مرکزی وزیر مملکت برائے صحت ڈاکٹر بھارتی پروین پوار نے جمعہ کو کہا کہ بیماریوں سے لڑنے کے لیے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ کولکتہ میں اسہال کی بیماری اور غذائیت پر 16ویں ایشیائی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، ڈاکٹر پوار نے کہا، صاف پانی تک رسائی، محفوظ اور سستی ویکسین، تشخیص اور آلات کا موثر استعمال عالمی صحت کی کوریج اور پائیدار ترقی کے اہداف کو متاثر کرنے کے اہم عامل ہیں۔16th Asian Conference on Diarrhoeal Disease and Nutrition

کانفرنس میں بھارت اور دیگر جنوب مشرقی ایشیائی ممالک، افریقی ممالک، امریکہ، یورپی ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس کا موضوع کمیونٹی شراکت کے ذریعے کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں ہیضہ، ٹائیفائیڈ اور دیگر متعدی بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول ہے۔16th Asian Conference on Diarrhoeal Disease and Nutrition

کولکاتہ میں ڈائیریا ڈیزیز اینڈ نیوٹریشن پر 16ویں ایشیائی کانفرنس کے لیے آئی سی ایم آر-نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیضہ اور اینٹرک بیماریوں کے ڈائریکٹر اور ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے ڈاکٹر پوار نے کہا کہ چند سالوں میں اے ایس سی او ڈی ڈی نے متعدی بیماریوں کی روک تھام کے لیے پہتر کام کیا ہے۔Strong health system is necessary to fight diseases

ڈھائی سالوں سے عالمی سطح پر چلنے والے صحت عامہ کے پروگراموں کو COVID-19 نے کس طرح سے متاثر کیا ہے، وزیر نے کہا، وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ہند نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ہم سب کو سستی اور معیاری صحت کی دیکھ بھال فراہم کریں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے ملک کے آخری شخص تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔16th Asian Conference on Diarrhoeal Disease and Nutrition

مزید پڑھیں:

ڈاکٹر پوار نے کہا کہ حکومت نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ عوامی نمائندوں کے طور پر یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام طرح کی اسکیمز ضرورت مندوں تک پہنچیں۔ ضرورت مندوں کو کسی اسکیمز سے استفادہ کرنے کے لیے گھر گھر بھٹکنا نہ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی صحت کی دیکھ بھال کا بنیادی ڈھانچہ جس طرح سے ترقی کر رہا ہے، وہ قابل ستائش ہے اور دنیا آنے والے سالوں میں اس کی طرف سے لائی گئی تبدیلیوں کو دیکھے گی۔Strong health system is necessary to fight diseases

انہوں نے ڈیجیٹل انڈیا مہم کے تحت آن لائن رجسٹریشن سسٹم، ہسپتال کے انتظام کے لیے ای-ہسپتال، ای سنجیونی ٹیلی میڈیسن ایپ جیسے مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے بھارت نے 219 کروڑ سے زیادہ کی ریکارڈ توڑ امیونائزیشن کے ساتھ ایک وسیع آبادی کے لئے مفت امیونائزیشن پروگرام کامیابی کے ساتھ چلایا۔16th Asian Conference on Diarrhoeal Disease and Nutrition

آئی اے این ایس