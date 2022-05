کولکاتا: سورو گنگولی کی اہلیہ ڈونا گنگولی نے آج کہا کہ ان کے شوہر سورو گنگولی اگر سیاست میں قدم رکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ اور سابق بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سورو گنگولی کے درمیان ملاقات کے بعد سیاسی حلقوں میں مختلف قیاس آرائی کا دور جاری ہے۔ Sourav Ganguly will do well in politics, says wife Dona Ganguly





جنوبی کولکاتا میں واقع ایک پرائیویٹ ہسپتال کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونا گنگولی نے کہا کہ سورو گنگولی نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سیاست سے کوسوں دور ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سورو گنگولی کے سیاست میں شامل ہونے کی بات کہاں سے پیدا ہوگئی۔ Sourav Ganguly Will Excel in politics



ڈونا گنگولی نے کہا کہ ایک بات سو فیصد درست ہے کہ اگر سورو گنگولی سیاست میں شامل ہوتے ہیں تو وہ کرکٹ کے میدان کی طرح سیاست میں بھی غیر معمولی کامیابی حاصل کریں گے، وہ ایک کرکٹر، منتظمین، ٹیم کے مالک کے طور پر کامیاب ہوئے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ وہ سیاست کی دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ Sourav Ganguly will do well in politics, says wife Dona Ganguly





واضح رہے کہ جمعہ کی رات بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور موجودہ قومی کرکٹ بورڈ کے سربراہ سورو گنگولی نے اپنی رہائش گاہ پر وزیر داخلہ امت شاہ کو کھانے کی دعوت دی تھی۔