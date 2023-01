کولکاتا: ٹیکس کی بچت کے لئے محتاط منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس مالی سال ختم ہونے میں صرف تین ماہ باقی ہیں۔ ٹیکس پلاننگ پہلے ہی کر لینی چاہیے تھی۔لیکن مصروفیت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوسکا۔ آخری لمحات کے فیصلوں سے مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ ایسے معاملات میں، ٹیکس بچانے کے لئے زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔ جلد بازی میں بچت کے منصوبوں کے انتخاب میں کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے۔ ٹیکس میں چھوٹ(راحت) مل سکتی ہے لیکن ہدف کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔Some Tax Savings Schemes Derail Your Financial Plans ? Take Care

پہلے معلوم کریں کہ آپ کو مالی سال 2022-'23 (تشخیص سال 2023-'24) کے لئے کتنا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اپنی کل آمدنی اور ٹیکس بریکٹ کو جانیں۔ تمام ذرائع آمدنی جیسے کہ تنخواہ، کاروبار، ڈپازٹس سے سود، حصص کی حصہ داری اور طویل مدتی منافع، میوچل فنڈز اور تحائف۔ یہ نہ بھولیں کہ محکمہ انکم ٹیکس کو آپ کی ہر تفصیل کا علم ہے۔

آپ کے سالانہ انفارمیشن اسٹیٹمنٹ (AIS) میں آپ کی تمام آمدنی اور وسیع پیمانے پر لین دین شامل ہیں۔ آپ کو کتنا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا یہ جاننے کے لئے اپنے دفتر کے اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ سے بات کریں۔ معلوم کریں کہ بچت کے کیا مواقع ہیں۔ اس کے بعد کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ سرمایہ کاری کے لئے کن سکیموں کا انتخاب کرنا ہے۔ ہوم لون، ای پی ایف اور لائف انشورنس پریمیم پر ادا کردہ سود کو ٹیکس سے مستثنیٰ ہے۔

ٹیکس بچانے کے بہت سے طریقے ہیں لیکن بہت سے لوگ انشورنس پالیسیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ ٹیکس کی بچت صرف انشورنس پالیسیوں کے ذریعہ فراہم کردہ ایک اضافی فائدہ ہے، لیکن ان پر مکمل انحصار کرنا ہمارے مالیاتی منصوبوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سالانہ آمدنی کا کم از کم 12 گنا بیمہ ہو۔ اس کے لئے روایتی پالیسیوں کے برعکس ٹرم پالیسی لینے کی کوشش کریں۔

ٹیکس بچت اسکیموں میں واپسی کی رقم بھی اہم ہے۔ محفوظ سکیموں میں بچت کی واپسی یقینی ہونی چاہئے۔ مارکیٹ پر مبنی اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو ریٹرن سے متعلق کوئی معلومات نہیں ہوتی ۔اس کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، VPF (رضاکارانہ پروویڈنٹ فنڈ) 8.10 فیصد واپس کرتا ہے جبکہ PPF (پبلک پراویڈنٹ فنڈ) پر 7.10 فیصد سود وصول کیا جا رہا ہے۔

کچھ منصوبوں کے تحت ریٹرن پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ ELSS اسکیمیں 10-15 فیصد تک واپس آ رہی ہیں۔ کچھ اسکیموں میں سرمایہ کاری ٹیکس سے مستثنیٰ ہے۔ لیکن موصول ہونے والی آمدنی/سود کو لاگو سلیب کے مطابق ادا کردہ کل آمدنی اور ٹیکس میں شامل کیا جانا چاہیے۔ آپ کی فہرست اچھی بچت-سرمایہ کاری اسکیموں کا مرکب ہونی چاہیے۔ تب ہی مطلوبہ ہدف حاصل ہو سکے گا۔ سرمایہ کاری کا فیصلہ تبھی کریں جب آپ واضح طور پر مطمئن ہوں۔