ریاست مغربی بنگال میں ایک بار پھر ہجومی تشدد کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک معمر شخص کی موت ہو گئی،اس واقعہ کے بعد ریاست میںنظم و نسق پر سوال اٹھنے لگے ہیں،ذرائع کے مطابق بانکوڑہ ضلع کے میجیا تھانہ علاقے میں نامعلوم افراد نے شریف خان نام کے ایک معمر شخص کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کردیا. اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔



بتایاجارہاہے کہ جب معمر شریف خان اپنی بیوی اور بیٹی کو بس پر سوار کرانےگئے تھے،اسی وقت بس کنڈکٹر نے شریف خان کے ساتھ بدتمیزی کی، لوگوں کی مداخلت کے بعد معاملے کو رفع دفع کیا گیا،اس واقعے کے بعد شریف خان جب اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر گھر واپس آ رہے تھے اسی وقت پانچ سے چھ لوگوں نے گھیر لیا اور زبردست پٹائی کر دی جس سے موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی،میجیہ تھانے کی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے ہسپتال بھیجنے کا انتظام کیا. پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔



پولیس کا کہنا ہے کہ شریف خان کا بس کنڈکٹر سے جھگڑا اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہجومی تشد کا واقعہ پیش آنا دونوں واقعے کو ایک ساتھ ملا کر دیکھا جا رہا ہے۔

مقتول کے رشتہ دار سلطان خان نے کہا کہ جائے وقوع پر شہیدالشیخ، حبیب الشیخ،شمیم شیخ اور سبرتو کو دیکھا گیا تھا.وہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں،ان لوگوں نے ہی ان کے چچا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔