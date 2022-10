کولکاتا:شہباز احمد کی شاندار آل راونڈر کارکردگی کی بدولت بنگال نے تامل ناڈو کو 43 رنوں سے شکست دے کر سید مشتاق علی ٹی20 ٹرافی میں مسلسل دوسری جیت درج کی ۔شہباز احمد نے 27 گیندوں پر 43 رنوں کی شاندار اننگز کھیلنے کے ساتھ ساتھ تین اہم وکٹ بھی حاصل کئے ۔Shahbaz Ahmed All Round Performance Help Bengal To Register 2nd Win

سید مشتاق علی ٹی20 ٹرافی کے ایلیٹ گروپ ای میں بنگال اور تامل ناڈو کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوئیں۔ بنگال نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 164 رن بنائے۔

بنگال کی جانب سے شہباز احمد نے جارحانہ انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے 27 گیندوں پر تین چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے 43 رنوں کی ناٹ آوٹ اننگ کھیلی۔ شہباز احمد کی عمدہ اننگز کی بدولت بنگال کی ٹیم تشفی بخش اسکور کھڑا کرنے میں کامیاب ہوئی ۔

بنگال کے 164 رنوں کے ہدف کے تعاقب میں تامل ناڈو کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 121 رن ہی بنا سکی ۔بنگال نے تامل ناڈو پر 43 رنوں سے شاندار جیت درج کی۔

بنگال کی جانب سے شہباز احمد چار اوورز میں محض 13 رن دے کر تین اہم کھلاڑیوں کو آوٹ کیا۔میکش کمار،پردیپتا پرمانک کو دودو وکٹ ملے ۔شہباز احمد کو شاندار کارکردگی کامظاہرہ کرنے پر انہیں مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔Shahbaz Ahmed All Round Performance Help Bengal To Register 2nd Win