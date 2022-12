کولکاتا: مغربی بنگال میں واقع بنگال انسی ٹیوٹ ملٹی کلچرل اسٹڈیز کے جنرل سیکریٹری نے ربیع الاسلام نے بتایا کہ 3 دسمبر شام 5 بجے کولکاتا کے ایران سوسائٹی میں یہ سمینار منعقد ہوگا اور اس میں کیلوفورنیا یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر محمد میزان الرحمن، پروفیسر سہراب منڈل اور جادو پور یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر عبدا لمتین 19 ویں صدی میں زرعی بغاوٹ، نوآبادیات کے خلاف تحریک اور شہید تیتو میر کی خدمات پر اظہار خیال کریں گے۔ Seminar On First Martyr Titumir In Bengal

سینٹ زیورس یونیورسٹی کے پروفیسر ربیع الاسلام نے کہا کہ بنگال میں نواب سراج الدولہ کے زوال کے ساتھ ہی انگریزوں نے زمینداروں کے ساتھ مل کر کسانوں اور عام لوگوں پر ظلم وجبر کا سلسلہ شروع کیا۔ 19صدی کی تیسری دہائی میں شمالی 24 پرگنہ میں تیتو میر عر ف سید نثار علی کی قیادت میں تحریک کی شروعات ہوئی اور اس کی وجہ سے پورے علاقے کے کسانوں میں بیداری پیدا ہوئی، تیتو میر نے ٹیکس دینے سے انکار کردیا ہے اور اس کی وجہ سے جنگ کے حالات پیدا ہوگئے۔آخر کار 1932میں شہید تیتو میر اور ان کے ساتھی ایک مقابلے میں انگریزوں کے ہاتھو ں شہید ہوگئے۔

ربیع الاسلام نے کہا کہ حیرت انگیز بات ہے کہ کسانوں کی سب سے پہلی سلح تحریک کو فراموش کردیا گیا ہے۔نصابی کتابوں کو اس کے تذکرے ختم کئے جارہے ہیں۔مورخین نے بھی 18ویں صدی میں بنگال میں کسانوں کی صورت حال اور شہید تیتو میر کے تحریک اوراس کے اثرات پر کام نہیں کیا گیا ہے۔

بنگال انسٹی ٹیوٹ ملٹی کلچر اسٹڈیز نے بنگال کی عظیم شخصیات جنہیں فراموش کردیا گیا ہے کی تاریخ کو زندہ کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ایران سوسائٹی میں شام پانچ بجے منعقد ہونے والا یہ سمینار اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔مجھے امید ہے کہ اس پروگرام میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے۔Seminar On First Martyr Titumir In Bengal