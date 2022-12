کولکاتا:مغربی بنگال میں وزیراعظم ہاؤسنگ اسکیم میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کے انکشافات ہوئے ہیں۔ حکمراں جماعت ترنمول کانگریس پرب پارٹی کیڈروں اور حامیوں کو اس اسکیم سے فائدہ پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ آشا یا آنگن واڑی کارکناں نے ہاؤسنگ اسکیم پر سروے کا پہلا دور مکمل کیا لیکن اس مرتبہ اس میں تھوڑی تبدیل کئی گئی ہے۔ بی ڈی او آفس اس فہرست کو چیک کرے گا۔ اگر اس فہرست میں 15 فیصد یا اس سے کم صارفین کے نام ہونے پر اس گاؤں میں دوبارہ سروے کیا جائے گا۔ آڈیٹرز کو مناسب سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ ضرورت پڑنے پر پولیس ان کے ساتھ ہوگی۔ Secretariat Nabanna Issues Fresh Guidelines To Prevent Corruption In PM Awas Yojana In Bengal

ریاستی سیکرٹریٹ بلڈنگ نبنو کی طرف سے 15 نکاتی شرائط رکھی گئی ہیں۔ اگر یہ شرط پوری ہو جاتی ہے تو استفادہ کنندگان کو وزیراعظم ہاؤسنگ اسکیم کا فائدہ ملے گا۔ اس بات پر بھی کڑی نظر رکھی جائے گی کہ آیا انتباہ کے باوجود کوئی نااہل نام فہرست میں شامل تو نہیں ہوا۔ اس اسکیم کے لئے منتخب کئے گئے کسی بھی نام کی تصدیق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی سطح پر کی جائے گی۔

مالدہ، مرشد آباد، جنوبی 24 پرگنہ، کوچ بہار، ہگلی، شمالی 24 پرگنہ سمیت کئی اضلاع اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہے ہیں۔ ہاؤسنگ سکیم میں بدعنوانی کے انکشافات کے مختلف اضلاع میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ (ڈی ایم) کو جہاں سے بھی شکایت موصول ہو رہی ہے انہیں وہاں جانا پڑ رہا ہے۔ مناسب اقدامات کئے جا رہے ہیں۔

ایچ کے دویدی نے اس پروجیکٹ کے مدنظر امن و امان کی صورتحال پر گہری نظر رکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ضلع مجسٹریٹس سے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں بدامنی کی خبر ملتی ہے تو وہ فوری طور پر سیکرٹریٹ کو اطلاع دیں۔ اس کے علاوہ ضلع پولیس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔

واضح رہے کہ مغربی بنگال میں وزیراعظم ہاؤسنگ اسکیم میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا انکشاف ہوا ہے۔ریاست کے تمام اضلاع میں اس اسکیم میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں۔بدعنوانی کے دوسرے معاملے کی طرح اس میں ترنمول کانگریس کے رہنماؤں کے ملوث پائے جانے کی تصدیق ہوئی ہے۔