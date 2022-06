ریاست مغربی بنگال کے ضلع مالدہ کے ہریش چندر پور تھانہ کے تحت شہیدآباد گاؤں کے رہنے والے نوجوان کی شادی سے 48 گھنٹہ پہلے آم کے باغ سے لاش برآمد ہونے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے،پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور نوجوان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے ہسپتال بھیجنے کا انتظام کیا۔

پولیس نے ابتدائی تفتیش کے بعد کہا کہ نوجوان کی شناخت صادق علی کے طور پر ہوئی ہے، وہ گزشتہ جمعرات کے دوپہر سے لاپتہ تھا، گھر والوں نے نوجوان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی،پولیس نے مزید کہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ملنے تک کسی نتیجے پر پہنچا نہیں جا سکتا ہے.غیر فطری موت کا معاملہ درج کر لیا گیا ہے، گھر والوں اور نوجوان کی جس لڑکی سے شادی ہونے والی تھی اس اور اس کے گھر والوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔



مقتول صادق علی کے والد منصور علی نے کہا کہ ان کے بیٹے کا قتل کیا گیا ہے،وہ شادی کی خریداری کرنے گیا تھا،انہوں نے مزید کہا جکہ صادق جب خریداری کرکے گھر واپس آرہا تھا تو اسی وقت وہ موبائل پر بات کرتے ہوئے گھر سے باہر گیا،اور واپس لوٹ کر نہیں آیا۔

انہوں نے کہا کہ بیٹے کو ڈھونڈنے کے بعد اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلا، ہریش چندر پور تھانے میں صادق کی گشیدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی تھی.آج صبح اس کی لاش برآمد ہوئی۔