کولکاتا: مغربی بنگال میں راشن ڈیلروں نے کاروبار میں نقصان کی بھر پائی کے لئے عجیب وغریب مطالبے کو لے کر ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت کو خط لکھا ہے۔ ان مطالبات کو لیکر لوگوں کی مختلف رائے سامنے آرہی ہے ۔ Ration Dealers Approach To Central And State Govt FOR Selling Liqour

راشن ڈیلروں نے مغربی بنگال محکمہ خوراک اور مرکزی خوراک کو خط لکھ کر اپنی اپنی دکانوں میں شراب فروخت کرنے کی منظوری کا مطالبہ کیا ہے۔ راشن ڈیلروں نے محکمہ خوراک سے ملاقات کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔

غربی بنگال کی راشن دکانوں میں شراب فروخت کرنے کی منظوری کا مطالبہ

مغربی بنگال کے ڈیلروں نے کہا کہ ان کا کاروبار نقصان میں چل رہا ہے۔حکومت نے راشن ڈیلروں کے اس نقصان کو دور کرنے کے لئے ابھی تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا ہے۔حکومت کی عدم توجہی کے راشن ڈیلروں کی پریشانیاں مزید بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی احکومت ور مرکزی حکومت کی جانب سے الگ الگ ہدایت جاری کی جاتی ہے۔ان ہدایت پر عمل کرنے سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ جب راشن کی دکانوں میں پوسٹ آفس اور بینکوں کے کام کرانے کی ہدایت دی جا سکتی ہے تو دوسرے کام کیوں نہیں کئے جا سکتے ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ مغربی بنگال کے تمام راشن ڈیلروں نے مغربی بنگال حکومت،مغربی بنگال محکمہ خوراک،مرکزی حکومت اور مرکزی محکمہ خوراک کو خط لکھ کر راشن دکانوں میں شراب فروخت کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے۔ راشن ڈیلروں کے مطابق شراب فروخت کرنے پر جتنا کمیشن حکومت کو چاہیے اتنا ہم دینے کے لئے تیار ہیں۔منظورشدہ شراب خانوں پر جو ٹیکس عائد کیا گیا ہے اسی کے برابر ہم بھی ٹیکس ادا کرنے کے لئے تیار ہیں۔Ration Dealers Approach To Central And State Govt FOR Selling Liqour