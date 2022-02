مغربی بنگال میں چلنے والی لوکل ٹرینوں میں بھی ہوائی جہاز کی طرح تجرباتی بنیاد پر بلیک باکس نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ Railways to Install Black Box in Trains



مشرقی ریلوے کے مطابق آسنسول کی چھ اور ہوڑہ ڈویژن کی تین ٹرینوں میں بلیک باکس نصب کرنے کا منصوبہ ہے۔ بلیک باکس نصب کرنے کا مقصد تجربہ کرنا ہے۔ Railways to Install Black Box in Trains



انہوں نے کہاکہ بلیک باکس نصب کرنے کا مقصد ٹرینوں کے حادثوں کے بارے معلومات حاصل کرنا ہے۔ اس کی مدد سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حادثے سے پہلے کیا ہوا تھا۔ بلیک باکس میں آڈیو - ویڈیو ریکارڈنگ سسٹم ہوگا جو چوبیس گھنٹوں کام کرتا رہے گا۔'

ان کا کہنا ہے کہ ٹرینوں میں لگائے جانے والے بلیک باکس بالکل ہوائی جہاز کی طرح ہوگا۔ جس طرح ہوائی جہاز میں بلیک باکس کام کرتا ہے ٹھیک اسی طرح ٹرین میں بھی کرے گا۔'مشرقی ریلوے کے مطابق فی الحال آسنسول اور ہوڑہ ڈویژن کی ٹرینوں میں بلیک باکس نصب کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طویل دوری والی بیس ٹرینوں میں بلیک باکس لگانے کا کام جاری ہے۔ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک تجربہ ہے اگر کامیاب ہوا تو مستقبل میں بھارت کی تمام ٹرینوں میں بلیک باکس کا استعمال کیا جائے گا۔' واضح رہے کہ گزشتہ ماہ جنوری ماہ میں مغربی بنگال کے میناگوڑی میں بیکانیر ایکسپریس پٹری سے اتر گئی تھی جس میں متعدد افراد کی موت ہو گئی تھی۔

مزید پڑھیں: