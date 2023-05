کولکاتا: کریڈٹ کارڈ وقتاً فوقتاً خریداری کرنے کے لیے مفید ہے۔ چاہے ہمارے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو۔ کسی شخص کی آمدنی، کریڈٹ اسکور اور کریڈٹ ہسٹری سبھی اہم ہوتے ہیں جب یہ کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو اس سلسلے میں کئی جانکاریاں اہم ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ہی، کارڈ حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے بلوں کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں، اس کا اثر آپ کے کریڈٹ اسکور پر پڑتا ہے۔

کریڈٹ کارڈ ان لوگوں کے لیے حاصل کرنا آسان ہے جن کی ادائیگی کی اچھی ہے۔ اگر آپ کا کریڈٹ اسکور 750 سے اوپر ہے تو آپ کو ایک اچھا گاہک سمجھا جاتا ہے جن لوگوں کی آمدنی مستحکم نہیں ہے۔ وہ کارڈ لیتے وقت محتاط رہیں۔ ایسے لوگوں کو باقاعدہ کریڈٹ کارڈ کے بجائے فکسڈ ڈپازٹ پر مبنی کریڈٹ کارڈ پر غور کرنا چاہیے۔ آپ کو کارڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ روزمرہ کے اخراجات کے لئے؟ یا اسے آن لائن خریداری کے لئے استعمال کریں؟ اس سلسلے میں پہلے سے فیصلہ کریں۔ کارڈ لینے کے دوران آپ کی کیا ضروریات ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو کارڈ لے رہے ہیں وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے یا نہیں۔

اگر آپ بہت زیادہ آن لائن اشاپنگ کرتے ہیں تو ایسا کارڈ تلاش کریں جو زیادہ رعایت دیتا ہو۔ نئی نسل کے بینک بہت سے خصوصی فوائد پیش کر رہے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ کی بھی تیزی سے پیشکش کی جاتی ہے۔ تفصیلات کے لئے متعلقہ بینک کی ویب سائٹس چیک کریں۔ کارڈ لیتے وقت آپ کو خرچ کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسی خریداریاں نہ کریں جو مستقبل میں کسی وقت کارآمد ثابت ہوں۔ صرف وہی خریدیں جس کی آپ کو ابھی ضرورت ہے۔

کارڈز الیکٹرانک سامان، کھانے کی ترسیل کرنے والی کمپنیوں اور کچھ دیگر برانڈز پر چھوٹ پیش کرتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کو ان کی کتنی ضرورت ہے۔ صرف اس وجہ سے غیر ضروری چھوٹ کے جال میں نہ پھنسیں کہ آپ کے پاس کارڈ ہے۔ بینکوں کا کہنا ہے کہ کارڈ لیتے وقت کوئی سالانہ فیس نہیں ہے۔ لیکن، اس پر کچھ اصول لاگو ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ صرف ایک سال میں کی گئی خریداریوں کی ایک مخصوص رقم پر حاصل کیا جاتا ہے۔

بینک مشہور برانڈز کے ساتھ شریک برانڈڈ کریڈٹ کارڈ پیش کرتے ہیں۔ آپ کو اس قسم کے کارڈز سے صرف اس صورت میں فائدہ ہوگا جب آپ متعلقہ برانڈز کا بہت زیادہ استعمال کریں۔ کریڈٹ کارڈ صرف اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب بل مقررہ تاریخ کے اندر ادا کئے جائیں۔ کم از کم ادائیگی اور بل کے بقایا جات جیسے معاملات میں زیادہ سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ کسی بھی حالت میں کریڈٹ کارڈ استعمال کرکے نقد رقم نہیں نکالی جانی چاہیے۔ اس پر سالانہ سود 36 سے 40 فیصد رہنے کا امکان ہے۔اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی کریڈٹ کارڈ ہے تو اگر ضروری ہو تو دوسرا کارڈ لیں۔ ایک زیادہ حد والا کارڈ دو یا تین کم حد والے کارڈوں سے بہتر ہے۔