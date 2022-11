کولکاتا:مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنہ کے آنند پور علاقے میں ایک تین سال کے بچے کی موت پولیس کے لئے معمہ بن چکا ہے۔پولیس نے شک کی بنیاد پر اس کے والدین کو شہر سے باہر جانے پر پابندی عائد کردی ہے۔Police Doubt Parent over Mysterious Death Of Three Years Old Child In Narendrapur In West Bengal

پولیس بچے کے والدین کے آنند پور فلیٹ پر جاکر فلیٹ میں تالا لگا دیا۔ پڑوسیوں سے بات کرنے پر معلوم ہوا کہ گزشتہ اتوار کی رات ساڑھے نو بجے کے قریب انہوں نے چیخ کی آوازیں سنیں اور بچے کے والدین کے فلیٹ پر گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ بچہ باتھ روم کی بالٹی میں ڈوب کر مر گیا ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ بچے کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے کو نمونیا ہے۔

بچے کی ماں نے پولیس کو بتایا کہ 6 نومبر کو ان کی بیٹی اور داماد نے بتایا کہ ان کا بچہ باتھ روم کی بالٹی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا ہے۔ وہ لاش کو لے کر نوناڈانگا میں بچے کی دادی کے گھر پہنچے۔ ان کے مطابق واقعے کے وقت بچے کے والد گھر پر موجود تھے۔ بچے کی ماں کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ نتیجے کے طور پر، بچے کی دادی کو شک ہے کہ بچے کی موت کیسے ہوئی؟ اس دن اس کے والدین نے بچے کی آخری رسومات ادا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس دن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ بچے کو اگلے دن موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔

ادھر واقعے کے بعد سے بچے کے والد اور والدہ کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ دوسری جانب بچے کی ماں مشکوک ہے۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج ہونے کے بعد بچوں کی لاش کو قبر سے نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ بچے کی لاش جمعرات کو قبرستان سے نکالا گیا۔ اس کے بعد اسے پوسٹ مارٹم کے لیے این آر ایس اسپتال بھیج دیا گیا۔