کولکاتا: ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی نے کولکاتا کے دھرمتلہ میں منعقد شہید دیوس کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2024 میں ملک کی عوام بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کر دے گی۔ بی جے پی کو 2024 میں اکیلے اکثریت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ BJP will be Swept Away from Power in 2024. ممتا بنرجی نے کولکاتا میں شہید دیوس کے موقع پر واضح کر دیا کہ ان آئندہ ہدف 2024 لوک سبھا انتخابات ہیں۔

ہر سال 21 جولائی کو ترنمول کانگریس کی جانب سے منعقد کی جانے والی ریلی اصل میں پارٹی کے لیے اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے۔ شہید دیوس کی ریلی میں ممتا بنرجی اکثر آئندہ کے لائحہ عمل کیا ہوگا اس کا بھی اعلان کرتی ہیں۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے مرکز میں برسر اقتدار جماعت بی جے پی اور مودی کی سخت نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے ہمیں 2021 میں شکست دینے کی بہت کوشش کی تھی لیکن کیا ہوا سب کو معلوم ہے۔ 2021 سال کو کوئی نہیں بھول سکتا ہے۔ ترنمول کانگریس ہوگی تو سبز ساتھی، کنیا شری، سواستو ساتھی جیسی اسکیمیں وغیرہ سب ملے گا اسی لیے ترنمول کانگریس آج سب کی ضرورت ہے۔

انہوں نے کہا کہ آج کئی طرح کی سرکاری سہولیات سب کو با آسانی مل رہی ہیں۔ جب کہ بی جے پی کی مرکزی حکومت غریبوں کی زندگی مشکل ترین کر رہی ہے۔ یہاں تک موڑھی پر بھی جی ایس ٹی لگا چکی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں پر جی ایس ٹی لگا رہی ہیں۔ لوگ آخر کیا کھائیں گے اگر آپ ہمیں خوراک نہیں دے سکتے ہیں تو اقتدار چھوڑ دیں ہسپتال میں بیڈ کے کرایے پر جی ایس ٹی اور مرنے کے بعد بھی جی ایس ٹی، ڈالر کے بنسبت روپیہ دن بہ دن کمزور ہو رہا ہے۔

گیس، ڈیزل، بجلی سب مہنگا ہو رہا ہے۔ لاکھوں نوکریاں ختم کر دی گئیں۔ یہاں تک فوج کو بھی کمزور کیا جا رہا ہے۔ ایسی حکومت کی ہمیں اب ضرورت نہیں ہے۔ بی جے پی حکومت عوام دشمن بل لا رہی ہے۔ پبلک سیکٹر کو فروخت کر رہی ہے۔ نئے طور پر تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ جو ملک کو جانتے ہی نہیں وہ ملک کی تاریخ لکھیں گے۔ ہمارے لوگوں کو ای ڈی سے خوف زدہ کیا جا رہا ہے۔لیکن ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں بی جے پی سے لڑیں گے۔