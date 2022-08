کولکاتا: مغربی بنگال کی وزیراعلی ممتا بنرجی کے ریاست میں سات نئے اضلاع کی تشکیل کے فیصلے پر مغربی بنگال پردیش کانگریس کے صدر ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ 'ریاست میں نئے اضلاع بنانے کا جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے اضلاع بنانے سے بدعنوانی کے دائرے مزید وسیع ہونے کا خدشہ ہے۔ ترنمول کانگریس کے رہنماؤں کو اس کے علاوہ کچھ آتا بھی نہیں۔

سی پی آئی ایم کے ریاستی جنرل سکریٹری محمد سلیم نے کہا کہ 'نئے اضلاع کے قیام کے بعد نئے بدعنوان رہنماؤں کی نشاندہی ہوگی۔ نئے اضلاع کا مطلب اخراجات ہے۔ ریاستی خزانہ تو بالکل خالی ہے۔ Adhir Ranjan Chowdhury on TMC Govt

اس کے علاوہ مغربی بنگال اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما شھبندو ادھیکاری نے کہا کہ اس فیصلے سے عوام کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ترقی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس میں صرف اور صرف سیاست ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'وزیراعلی ممتا بنرجی اپنے پسندیدہ آئی پی ایس اور آئی اے ایس افسران کو روکنے کے لئے سات نئے اضلاع کے قیام کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان تمام آئی پی ایس اور آئی اے ایس افسران کو دہلی میں تعیناتی سے روکا جا سکے۔'

واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیراعلی ممتا بنرجی نے کابینہ کی میٹنگ میں ریاست میں سات نئے اضلاع کی تشکیل کے فیصلے کو منظوری دی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں مزید سات اضلاع بنائے جا رہے ہیں۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ شمالی 24 پرگنہ میں تین اضلاع ہوں گے۔ ان کے نام بعد میں طے کئے جائیں گے۔ نیا ضلع سندربن ضلع ہے۔ مرشد آباد کے تین اضلاع کنڈی، بہرام پور اور مرشد آباد ہیں۔ بانکوڑہ کو نیا ضلع بشنوپور مل رہا ہے، ندیا کو راناگھاٹ ضلع مل رہا ہے۔' Seven new Districts decision in West Bengal