کولکاتا:مغربی بنگال سی پی آئی ایم کے ریاستی سکریٹری محمد سلیم نے بھی اسی طرح کا الزام عائد کیا ہے۔ دلیپ گھوش نے کھڑگپور میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "شوز کو چن چن کر منسوخ کیا جا رہا ہے۔"جنہوں نے صنعتی کلچر کو ختم کر دیا، وہ اس طرح بنگال کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔

ارجیت سنگھ کے پروگرام کی منسوخی پر سیاست تیز

سی پی آئی ایم کے ریاستی سکریٹری محمد سلیم نے ترنمول اور بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہاکہ بی جے پی ہو یا ترنمول کانگریس، وہ فنکاروں، ادیبوں اور دانشوروں کو اپنے اسٹیج پر لانے کے لئے فن، ادب اور فنون لطیفہ کو تباہ کر رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے اس فلم کا بائیکاٹ کرو، کوئی کہہ رہا ہے انڈسٹری کا بائیکاٹ کرو، کوئی کہہ رہا ہے کہ اسے سرکاری سٹیج پر نہیں دیا جا سکتا، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ایوارڈ تب ہی ملے گا جب یہ سرکاری اسٹیج پر ہو ں گے۔ ترنمول اور بی جے پی کی سیاست ہمارے ملک کے فنون لطیفہ کو تباہ کرنے والی ہے۔

کے مشرقی مدنی پور ضلع کے کھڑگپور سے بی جے پی کے رکن پارلیمان دلیپ گھوش نے الزام لگایا کہ ارجیت کا شو اس لیے منسوخ کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے ترنمول کانگریس میں شمولیت اختیار نہی کی تھی اس لئے ان کا پروگرام رد کردیا گیا ہے۔

دوسری طرف ترنمول کے ترجمان کنال گھوش نے اپوزیشن کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ'اریجیت سنگھ بنگال کا بیٹا ہے۔ بنگال کا فخر۔ پورے ہندوستان میں گانا گا رہا ہے۔ اس کا شو بالکل مختلف وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔

یہ بات فرہاد حکیم نے گزشتہ روز بتائی۔ G20 کانفرنس کی وجہ سے انتظامی کام جاری ہے۔ شو کو منسوخ کر دیا گیا تاکہ پریشانی پیدا نہ ہو۔ لیکن اگر اسے سیاسی نام دیا جا رہا ہے۔ کندھوں پر بندوق رکھ کر فنکاروں پر بلا وجہ سیاست کی جا رہی ہے۔ یہ بہت جارحانہ ہے۔ سی پی ایم اور بی جے پی دونوں دیوالیہ ہوچکے ہیں۔واضح رہے کہ اریجیت کا 18 فروری کو ایکوپارک میں ایک شو ہو تھا۔ تاہم ہڈکو نے شو کو منسوخ کر دیا ہے۔