کولکاتا:ـ نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ درخواست آج شام 4 بجے سے دی جا سکتی ہے۔ درخواستیں 14 نومبر کی رات 12 بجے تک دی جا سکتی ہیں۔ بورڈ آف پرائمری ایجوکیشن نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جس میں ضلع میں خالی آسامیوں کی تعداد کی تفصیل ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق، چالیس سال سے کم عمر کے TET پاس امیدوار اس بھرتی کے عمل میں حصہ لے سکتے ہیں۔Notification Issue For Recruitment Of 11 Person In West Bengal

سالٹ لیک کے کرونامائی میں 2014 اور 2017 کے ٹیٹ پاس کرنے والے امیدوارگزشتہ کئی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں، اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں ابتدائی انٹرویو کے بغیر اساتذہ کے طور پر رکھا جائے یا بھرتی کے عمل میں انہیں ترجیح دی جائے۔

جمعرات کی رات پولیس نے ان مظاہرین کو زبردستی ہٹا دیا۔ حالانکہ کونسل نے ملازمت کے متلاشیوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ مطالبہ غیر منصفانہ ہے۔ بورڈ کی جانب سے بتایا گیا کہ اگر آپ بھرتی کے عمل میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹرویو میں حصہ لینا ہوگا۔

2014 کے ٹی ای ٹی پاس کرنے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے شکایت کی کہ ان میں سے کئی کی عمریں 40 سال سے زیادہ ہیں کیونکہ بھرتی کا عمل طویل عرصے سے موقوف ہے ۔ اس کے نتیجے میں وہ اس بھرتی کے عمل میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔

تاہم آج نوٹیفکیشن میں، بورڈ کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے TET پاس کیا ہے اور تربیت یافتہ ہے وہ اس بھرتی کے لیے حصہ لے سکتا ہے یا درخواست دے سکتا ہے۔ نتیجتاً کونسل نے تحریک کے مطالبات تسلیم نہیں کئے ضلع وار خالی آسامیوں کا ذکر ہے۔ 2012، 2014 اور 2017 کے TETE پاس کرنے والوں کو بھی درخواست دینے کا موقع ملے گا۔ لیکن درخواست دہندگان کی عمر چالیس سال کے درمیان ہونی چاہیےNotification Issue For Recruitment Of 11 Person In West Bengal