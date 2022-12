مشرقی مدنی پور:مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتا بنرجی کو عام لوگوں کے گھر کے صحن میں چاول کی پلیٹ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور مسائل سنتے دیکھا گیا۔ رکن پارلیمان ابھیشیک بنرجی نے عام لوگوں کی حالت زار کے بارے میں گھر گھر جا کر سنا۔ ہفتہ کو انہوں نے کانتھی میں جلسہ عام کے اسٹیج سے عوامی رابطوں پر زیادہ زور دینے کا پیغام دیا۔ NO Electricity In Bishnupur Anchak And Sutanpur In Haldia In Medinipur

ہلدیہ میونسپلٹی کے دو گاؤں بنیادی سہولیات سے محروم

اس کے اگلے ہی دن ترنمول کے ریاستی جنرل سکریٹری کنال گھوش نے کہا کہ ہلدیہ میونسپلٹی وارڈ نمبر 27 کے دو گاؤں بشنورامچک اور سوتن پور گزشتہ 70 برسوں سے بجلی سے محروم ہیں۔ مغربی بنگال کے تقریباً ہر گاؤں کو بجلی اور پانی تک رسائی حاصل ہے۔ لیکن ہلدیہ میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 27 کے دو بشنورامچک اور سوتن پور گاؤں بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔آزادی کے بعد سے وہاں بجلی نہیں پہنچی۔

جدید دور میں بھی سمندری طوفانوں کی روشنی میں زندگی گزارنا مقامی لوگوں کا مقدر ہے۔ بار بار مقامی باشندوں نے ضلع انتظامیہ اور محکمہ بجلی کو اس کی اطلاع دی۔ گاؤں والوں نے ایک بار بائیں محاذ کی قیادت والی حکومت سے لے کر ممتا بنرجی کی حکومت سے مدد کی اپیل کی ۔ان کا خیال تھا کہ گاؤں تک بجلی پہنچ جائے گی۔لیکن مایوسی ہاتھ لگی۔

مزید پڑھیں:Tulipunji Rice In Raigunj تلپنجی چاول کی مناسب قیمت نہ ملنے سے کسان پریشان

اس کے بعد گاؤں کے لوگوں نے حزب اختلاف کے رہنما شبھندو ادھیکاری اور ان کی پارٹی اس سلسلے میں رابطہ کیا۔بات ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی ترنمول کانگریس بیچ میں آ کھڑا ہوئی۔ بشنورامچک اور سوتن پور گاؤں کے باشندے اب بھی اندھیرے میں دن گزار رہے ہیں۔ اگلے سال ریاست میں پنچایتی انتخابات ہوں گے۔ اس سے پہلے دونوں حکمران مخالف جماعتوں نے عوامی رابطوں پر زور دیا۔ اب سب سے بڑا چیلنج عام لوگوں کی کمی کو سن کر مسئلہ حل کرنا ہے۔ بجلی بشنورامچک اور سوتن پور تک پہنچتی ہے یا نہیں یہ دیکھنا باقی ہے۔NO Electricity In Bishnupur Anchak And Sutanpur In Haldia In Medinipur