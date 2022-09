مرشدآباد:مغربی بنگال کے مرشدآباد کے رگھوناتھ پور تھانے کے تحت سدھرپورعلاقے میں واقع گھاٹ پر تین لڑکیاں نہانے کے لئے ندی میں اتری تھیں۔ تینوں لڑکیاں پانی کی تیز بہاؤ کی زد میں آ کر ڈوب گئیں۔three Girls drowned In Ganges While Bathing AT Murshidabad

دیکھتے ہی دیکھتے تین لڑکیاں ندی میں غرقاب ہوگئیں۔ مقامی باشندوں نے اس کی اطلاع رگھوناتھ پور تھانے کی پولیس کودی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ابتدائی تفتیش کے دوران فائر بریگیڈ اور غوطہ خوروں کو اس کی اطلاع دی۔ ندی میں غرق ہونے والی لڑکیوں کی تلاش شروع کر دی گئی ۔

رگھوناتھ پور تھانے کی پولیس نے کہا کہ پورے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ پانچ لڑکے اور لڑکیاں ندی میں نہانے کے اترے تھے۔ پانی کی تیز بہاو کی زد میں آنے کے بعد تمام بچے ڈوبنے لگے۔ دو لڑکے کسی طرح پانی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو ئے لیکن تین لڑکیاں ڈوب گئیں۔

پولیس نے مزید کہا کہ ندی میں ڈوبنے والی لڑکیوں کی شناخت شہناز خاتون (نو سال)،حبیبہ خاتون (آٹھ سال) اور سمیرا خاتون (7سال) کے طور پر ہوئی ہے۔ سبھی لڑکیاں ایک ہی محلے کی رہنے والی ہیں۔

یکے بعد تین لڑکیوں کی ندی میں ڈوبنے سے موت کے واقعے کے بعد پورے علاقے میں ماتم کا ماحول ہے۔مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ گھاٹ کے قریب سیکیورٹی انتظامات ہونی چاہئے ۔ان کی مدد سے اس طرح کے واقعے کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔three Girls drowned In Ganges While Bathing AT Murshidabad