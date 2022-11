ندیا: مغربی بنگال کی حکمراں جماعت ترنمول کانگریس کی سربراہ اور وزیراعلی ممتا بنرجی پنچایت انتخابات سے پہلے ضلع کے دورے پر گئی ہیں۔ ممتا اس دورے کا آغاز بدھ کو ندیا میں ایک بڑی میٹنگ سے کرنے والی ہیں۔ کرشنانگر نارتھ کے رکن اسمبلی مکل رائے نے بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ CM Mamata Banerjee And Mukul Roy Meet Before Panchayat Election In Nadia Spark New Speculation

سنیئررہنما مکل رائے کی وزیراعلیٰ ممتابنرجی سے ملاقات

ممتا کے سرکٹ ہاؤس پہنچنے کے فوراً بعد مکل وہاں چلے گئے۔ انہوں نے کچھ دیر وزیر اعلیٰ سے بات کی۔ ترنمول ذرائع کے مطابق بدھ کو ممتا کی طرف سے منعقدہ جلسہ عام میں مکل موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ بات کافی اہم ہے کہ مکل پنچایت انتخابات سے عین قبل ندیا میں سرگرم ہو گئے تھے۔ دراصل، مکل کی سیاسی پوزیشن ابھی بھی پوری طرح واضح نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کاغذ پر بی جے پی کے ایم ایل اے ہیں۔

گزشتہ سال کے اسمبلی انتخابات کے فوراًبعد وہ ترنمول بھون میں ابھیشیک بنرجی سے ملاقات کی تھی۔انہوں نے صدارتی انتخاب کے دوران بھی ترنمول امیدوار کو ووٹ دیا تھا۔ بعد میں انہوں نے بھائی یھونٹا کی تقریب میں ممتا بنرجی سے بھی ملاقات کی۔ تب ہی ان کی سیاسی سرگرمی کے بارے میں قیاس آرائیاں عروج پر تھیں۔

مکل رائے جب ترنمول میں تھے تو ندیا ضلع کے آبزور کے انچارج کے طور پر کام کر چکے ہیں ۔ وہ پورے ضلع کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مکل کے اب بھی بہت سے خاص لوگ ضلع پارٹی میں موجود ہیں ۔ متوا سماج کی اکثریت والے اس علاقے میں اس وقت ترنمول کانگریس کچھ مشکل میں ہے۔ جن چند حلقوں میں بی جے پی نے 2021 کے اسمبلی انتخابات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، ان میں ندیا ضلع بھی شامل ہے۔