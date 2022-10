جلپائی گوڑی: مغربی بنگال کے جلپائی گوڑی کے تیمشملا گاؤں کے رہنے والے محمد مانک نے درگا پوجا کے موقع پر دشمی کی رات مورتی کے وسرجن کے دوران مال ندی میں ڈوبتے ہوئے کئی لوگوں کی جان بچائی تھی۔ Mohammad Manik Ask For Home Guard Job From CM Mamata Banerjee

محمد مانک کوہوم گارڈ کی ملازمت چاہیے

وزیراعلی ممتا بنرجی جب شمالی بنگال کے دورے پر آئی تو انہوں نے محمد مانک سمیت سات نوجوانوں کو لوگوں کی جان بچانے پر سیویک والنٹیئر کی نوکری دینے کا اعلان کیا۔ اس دوران جب وزیر اعلیٰ نے مانک کو سیویک والنٹیئر کی ملازمت کی پیشکش کی تو مانک نے ہوم گارڈ کی نوکری کے لیے درخواست دی۔ پھر وزیر اعلیٰ نے اس سے کہا کہ وقت آنے دو سب کچھ مل جائے گا۔

مانک نے آج ای ٹی وی انڈیا کو بتایا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ہوم گارڈ میں نوکری مانگی ہے۔ مانک وزیراعلیٰ کے سامنے آنے اور ان سے بات کرنے پر بے حد خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے اتنے قریب پہنچ جائیں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 10 اکتوبر کو جلپائی گوڑی میں مال بازار میں مال ندی میں درگاپوجا کی مورتی وسرجن کے دوران ندی میں پانی کی سطح میں اچانک اضافہ ہونے کے سبب متعدد افراد ڈوب کر ہلاک ہوگئے تھے۔اسی دوران محمد مانک سمیت چند نوجوانوں نے اپنی جان کی بازی لگا کرمتعدد افراد کی جان بچائی تھی۔ وزیراعلیٰ ممتابنرجی نے شمالی بنگال کے دورے پر محمد مانک سمیت دیگر نوجوانوں کو لوگوں کی جان بچانے پر سیویک والنٹیئر کی نوکری دینے کا اعلان کیا تھا۔ Mohammad Manik Ask For Home Guard Job From CM Mamata Banerjee