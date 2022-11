کولکاتا: مغربی بنگال کے مطابق وہ بانکوڑہ،پرولیا،بشنوپور، اور آسنسول جائیں گے۔اس کے بعد وہ بیر بھوم بھی جائیں گے۔پنچایت انتخابات سے قبل بی جے پی کی تنظیمی طاقت کو مضبوط کرنے کیلئے بی جے پی نے متھن چکرورتی کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔Mithun Chakraborty Will Campiagn For BJP In Panchayat Election In West Bengal

ان کے ساتھ بی جے پی کے ریاستی صدرسوکانتا مجمدار بھی ہوں گے۔اگرچہ حکومت نے پنچایتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن بنگال کے دیہاتوں اور مختلف اضلاع میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ حکمران اور اپوزیشن دونوں پارٹیاں اپنے کارکنوں کومتحرک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ گاؤں میں حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں کی میٹنگ جاری ہے۔

2021 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے متھن چکرورتی بی جے پی کیلئے مہم چلائی مگر اس کا فائدہ بی جے پی کو نہیں ملا۔بی جے پی کی شکست کے بعد سے وہ بنگال میں نظر نہیں آئے ہیں۔ دریں اثنا، بی جے پی میں پنچایت انتخابات کے لیے امیدواروں کے انتخاب کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر سکانت مجمدار نے بھی کہا کہ امیدواروں کے انتخاب میں پرانے کارکنوں کو ترجیح دی جائے گی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر نے امیدواروں کے انتخاب میں شفاف امیج پر زور دینے کی بات کہی ہے۔