بردوان: مغربی بنگال کے مشرقی بردوان کے میموری 2 نمبر بلاک میں ریاستی وزیر صدیق اللہ چودھری کی قیادت میں ترنمول کانگریس کے صدر ہریسدن گھوش کی حمایت میں ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ وہاں سے صدیقی کو پارٹی لیڈروں کو کٹ منی کے بارے میں سخت پیغام دیتے ہوئے دیکھا گیا اور ان کے ساتھ ہی ہریسدن بھی تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس پارٹی کو ممتا بنرجی نے بڑی قربانی دے کر بنایا ہے۔ حکومت کی جانب سے 72 منصوبے دیے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ وہ سب کو بتائیں گے خاص طور پر درج فہرست ذاتوں کے بھائیوں اور بہنوں، قبائل ہمیں بتائیں کہ کیا نہیں ملا، ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ ہم قبائلی امیدواروں کے لئے جس کرسی پر بیٹھے ہیں اس کے ساتھ والی کرسی چھوڑ دیں گے۔ صدیق اللہ نے مزید کہا کہ کسی بھی قسم کے تشدد سے وابستہ نہیں ہوں گے۔ پارٹی رہنما رشوت نہیں لیں گے۔کٹ منی نہیں کھانے دیں گے۔ وہ آلو اور پیاز کے ساتھ کھچڑی اور چاول کھائیں گے۔ لیکن کسی کو کٹمنی کھانے نہیں دوں گا۔ آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی سے چار پیسے مانگے۔

تاہم اس تناظر میں بھگوا کیمپ کی طرف سے جوابی ردعمل سامنے آیا ہے۔ طنزیہ لہجے میں، بی جے پی کے ضلع جنرل سکریٹری مرتنجے چندرا نے کہا کہ جو کھچڑی اور بھات دال کھانے کی بات کر رہے ہیں ان کی پارٹی بڑے سے لے کر چھوٹے لیڈر بدعنوانی میں ملوث ہیں۔