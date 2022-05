مغربی بنگال کے مالدہ ضلع کے رتوا سے ترنمول کانگریس کے رکن اسمبلی سمر مکھرجی پر سڑک کی مرمت کا مطالبہ کرنے والے مقامی باشندوں کو گالی دینے کا الزام کیا گیا ہے۔ باشندوں میں اپنے اسمبلی حلقے کے رکن اسمبلی کے خلاف شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے،لوگوں نے رکن اسمبلی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑک کی ناکہ بندی کردی۔Anger Among the People Over the Abuse by the Member of Assembly



ذرائع کے مطابق مالدہ ضلع کے رتوا اسمبلی حلقے کے بیتک تلہ گاؤں میں خستہ حال سڑکوں کی وجہ سے عام لوگوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بارش آنے کے بعد پورا علاقہ بارش کے پانی سے بھر جاتا ہے۔ مقامی باشندوں نے سڑک کی مرمت کے لئے رکن اسمبلی سمر مکھرجی کو فون کرکے سڑک کی حالت سے آگاہ کیا، رکن اسمبلی سمر مکھرجی نے پہلے عوام کی بات سنی اور اس کے بعد گالی دی۔



پرسانتو کا کہنا ہے کہ رکن اسمبلی سمر مکھرجی نہ صرف گالی دی بلکہ سڑکوں کی مرمت کا مطالبہ کرنے والے لوگوں کو جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی، اس واقعے کے بعد مقامی باشندوں نے سڑک کی ناکہ بندی کردی، پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر حالات کو قابو میں کیا۔ دوسری طرف سی پی آئی ایم کے رہنما نذرالاسلام نے کہا کہ ترنمول کانگریس کے رکن اسمبلی سمر مکھرجی سمیت تمام ارکان اسمبلی اور رہنما عوام کی شکایت پر عملدرآمد کرنے کے بجائے لوگوں کی آواز دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

مزید پڑھیں:FIR Against TMC MLA Humayun Kabir: رکن اسمبلی ہمایوں کبیر کے خلاف ایف آئی آر درج

انہوں نے کہا کہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ترنمول کانگریس کی حکومت ایک ڈکٹیٹر شپ چلاتی ہے، عوام کو گمراہ کرکے پیسہ بنانا چاہتے ہیں، اس علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں رہ گیا ہے۔