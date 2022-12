کولکاتا: اگلے سال جنوری سے ایم آر کے ڈوز مغربی بنگال میں دینے کی شروعات ہوجائے گی۔اس کیلئے بڑے پیمانے پر مہم چلائی جارہی ہے۔ Measles Rubella Vaccine For Children

میزل روبیلا پر ممبئی میں منعقدہ یونیسف کے میڈیا ورکشاپ میں ٹیکہ کاری مہم کی ایڈیشنل کمشنر ڈاکٹر وینا دھون نے کووڈ کے دوران ٹیکہ کاری مہم کی رفتار سست ہونے کے سبب میزل کے معاملات میں اضافہ ہونے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اگلے سال جنوری سے ایم آر کے ڈوز مغربی بنگال میں دینے کی شروعات ہوجائے گی۔اس کیلئے بڑے پیمانے پر مہم چلائی جارہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ خسرہ ایک بار پھر ملک میں سر اٹھالیا ہے اور پانچ سال کی کم عمر کے بچوں کو سب سے زیادہ متاثر کررہا ہے۔ایسے میں صرف ویکسین کے ذریعہ ہی اس کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔

اس وقت مہاراشٹر، بہار، جھار کھنڈ اور ہریانہ سب سے زیادہ متاثرہ ریاستوں میں شامل ہیں ۔یہاں سب سے زیادہ خسرہ (میزل)کے معاملات درج ہورہے ہیں۔

یونیسیف انڈیا کے ہیلتھ ماہر ڈاکٹر اشیش چوہان نے کہا کہ مغربی بنگال کے مختلف علاقوں میں مذہبی شخصیات، سماجی کارکنان کے ساتھ مل کر ہم بیداری مہم چلارہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ دیہی علاقو ں میں ویکسین کے بارے میں کئی غلط فہمیاں ہیں۔ضرورت اس بات کی ہے کہ سماجی و مذہبی شخصیات کے ساتھ مل کر اس غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔

ہندوستان اور دنیا کے سب سے زیادہ پسماندہ اور دور دراز علاقوں کے بچوں تک پہنچنے کیلئے یونیسیف دنیا کے مشکل ترین مقامات پر کام کرتا ہے۔190 سے زیادہ ممالک اور خطوں میں یونیسیف بہتر دنیا کی تعمیر کیلئے بچوں کی صحت پر کام کرتی ہے۔ہندوستان میں بچوں کو ویکسین فراہم کرنے کیلئے حکومت ہند اور ریاستی حکومتوں کے ساتھ مل کر یونیسیف کام کرتا ہے۔

مزید پڑھیں:Measles Outbreak in Mumbai ممبئی میں خسرہ بیماری کے پھیلاؤ کی ذمہ دار بی ایم سی پر عائد ہوتی ہے، عام آدمی پارٹی

اس کیلئے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ مل کر بیداری مہم بھی چلاتی ہے۔میڈیا ورک شاپ بھی اسی مہم کا حصہ ہے۔ممبئی میں منعقد ورک شاپ میں کئی نامور صحافی جس میں پنکج پچوری، سنجے ابھگیان اور مظفر حسین غزالی نے شرکت کی۔Measles Rubella Vaccine Will Provide For Children In West Bengal Next Year In January