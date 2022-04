کولکاتا: مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا میں ریکارڈ توڑ گرمی اور لو کا قہر جاری ہے. اس سے عام لوگوں کی پریشانیوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے. شدید گرمی کے سبب پانی کے استعمال میں بھی اضافہ ہوا جس کی وجہ سے پانی کے بحران کا خدشہ پیدا ہونے لگا ہے. اسی درمیان کولکاتا میونسپل کارپوریشن کے میئر فرہاد حکیم Mayor Farhad Hakeem نے کہا کہ تمام وارڈوں میں پانی سپلائی کو یقینی بنانے کی کوشش Water Supply in Kolkata جاری ہے تاکہ عام لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہو سکے. Mayor Farhad Hakeem says we trying to supply water tanks in all wards

تمام وارڈس میں پانی سپلائی کی کوشش جاری: میئر فرہاد حکیم

کولکاتا میونسپل کارپوریشن کے میئر اور وزیر فرہاد حکیم نے کہا کہ کولکاتا اور اس کے اطراف میں بیس برسوں میں پہلی مرتبہ اتنی گرمی پڑ رہی ہے. لوگوں کے لئے یہ ناقابل برداشت بنتا جا رہا ہے.انہوں نے کہا کہ گرمی کی وجہ سے پانی کے استعمال میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے. کولکاتا میونسپل کارپوریشن کے تمام وارڈوں میں پانی کی مناسب سپلائی کے انتظامات ہیں. لیکن ضرورت اتنی بڑھ گئی ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے.

ان کا کہنا ہے کہ بورننگ کے نیچے پانی گہرائی میں چلا گیا ہے. جنریٹر کے ذریعہ کچھ دن تک ہی پانی کو نکالا جا سکتا ہے مسلسل جنریٹر (واٹر پمپ) کے مسلسل استعمال سے پانی اور گہرائی میں جا سکتا ہے. مغربی بنگال کے وزیر فرہاد حکیم نے کہا کہ روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے پانی کو ٹنکی کے ذریعہ سپلائی کیا جائے گا لیکن لوگوں سے اپیل ہے کہ وقت اور حالات کے مدنظر پانی کا بیجا استعمال کرنے سے گریز کریں تو بہتر ہوگا.