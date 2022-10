جنوبی 24 پرگنہ:مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنہ کے لیدر کمپلیکس تھانہ کے تحت بان تالہ علاقے میں واقع چمڑے کے ایک گودام میں بھیانک آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے بھیانک شکل اختیار کرلی ۔Massive Fire At Godown Of Leather Complex In South 24 PGS In West Bengal

اس سے پورے علاقت میں سنسنی پھیل گئی۔مقامی باشندوں کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کی بیس گاڑیوں نے جائے وقوع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف ہے۔ تادم تحریر دمکل عاملہ آگ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔

فائر بریگیڈ کے آفیسر نے کہاکہ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں چل سکی ہے ۔قیاس آرائی ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے گودام میں آگ لگی ۔ گودام میں پلاسٹک،دیگر ایشا کی موجودگی کے سبب آگ نے بھیانک شکل اختیار کرلی۔

انہوں نے کہا کہ دمکل کے اہلکاروں نے گودوام میں پھنسے ایک مزدور کو صحیح سلامت باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔وہ بالکل صحیح سلامت ہے ۔اس واقعے میں کسی جانی نقصان ہونے کی اطلاع نہیں ہے لیکن لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔

اس واقعے کی اطلاع پا کر ریاستی دمکل وزیر سجیت باسو نے بھی جائے وقوع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ریاستی وزیر نے دمکل کے آفیسر سے موجودہ حالات پر بات چیت کی۔Massive Fire At Godown Of Leather Complex In South 24 PGS In West Bengal