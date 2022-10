کولکاتا:بھارتی کرکٹر اور مغربی بنگال کے وزیر کھیل منوج تیواری نے کہاکہ سابق کپتان سوروگنگولی کو بی سی سی آئی کے اندرونی اختلافات کی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔بی سی سی آئی میں جاری سیاست کے سبب انہیں اعلیٰ مقام سے ہٹایا گیا ہے۔Manoj Tiwary Blamed Internal Politics Of BCCI For Exit Of Sourav Ganguly

مغربی بنگال کے وزیر کھیل منوج تیواری نے کہاکہ کھیل ادارے، کارپوریٹ کمپنیاں سمیت تمام ادارے سیاست سے پاک نہیں ہیں۔ان تمام اداروں میں سیاست عروج پر ہوتی ہے ۔سیاست کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے یہ غلط ہے۔

ریاستی وزیر کھیل منوج تیواری نے کہاکہ سابق کپتان سوروگنگولی کو بی سی سی آئی کے اندرونی اختلافات کی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔بی سی سی آئی میں جاری سیاست کے سبب انہیں اعلیٰ مقام سے ہٹایا گیا ہے۔

انہوں نے کہاکہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سورو گنگولی کھیل کے میدان اور اس کے باہر دونوں جگہوں پر نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ان کی کامیابی پوشیدہ نہیں ہے۔ پوری دنیا اس سے واقف ہے ۔ وہ آسانی سے کچھ بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ بی سی سی آ ئی کے صدر رہتے ہوئے سورو گنگولی نے شاندار کام کئے۔انہوں نے کرکٹ کو مزید بلندیوں تک لے جانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن اچانک سے بی سی سی آ ئی کے عہدے سے ہٹا دینا ٹھیک نہیں ہے۔ تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہاں(بی سی سی آئی) میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔

واضح رہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سورو گنگولی اب بی سی سی آئی کے صدر نہیں ہیں۔ ان کی جگہ 1983 کی ورلڈ کپ جیتنے والی بھارتی ٹیم کے رکن راجر بنی صدر کے عہدے پر فائذ ہوں گے۔ صرف صدر ہی نہیں بلکہ وہ اب بورڈ کے کسی بھی عہدے پر نہیں ہیں۔