کولکاتا:مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا کے جنوب میں واقع عالمی شہرت یافتہ جادو پور یونیورسٹی ان دنوں شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے مالی بحران سے نمٹنے کے لئے سابق پروفیسرز سے خدمات کے فرائض انجام دینے کی اپیل کی ہے۔

اسی درمیان مرشدآباد ضلع کے بہرامپور سے کانگریس کے رکن پارلیمان ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ عالمی شہرت یافتہ جادو پور یونیورسٹی کے مالی بحران میں مبتلا ہونے کے لئے ممتا بنرجی کی حکومت ذمہ دار ہے۔ مغربی بنگال پردیش کانگریس کے صدر ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ جادو پور یونیورسٹی کو نا صرف بنگال بلکہ پوری دنیا میں ایک مقام حاصل ہے۔ لیکن 2011 کے بعد چند لوگوں نے یونیورسٹی کو اپنے طریقے سے چلنے کی کوشش کی تھی۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے یونیورسٹی کا آج یہ حال ہے۔

کانگریس کے رکن پارلیمان نے کہا کہ بی جے پی کے رہنماؤں کی طرح ممتا بنرجی کو بھی اقتدار سے مطلب ہوتا ہے۔ وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتی ہیں۔ وہ میلہ، کھیلا اور کارنیول پر کروڑوں روپے خرچ کرتی ہیں لیکن جادب پور یونیورسٹی کے لئے فنڈز جاری نہیں کرتی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کے لئے فنڈز جاری کرنے کی بات آتی ہے تو وہ (وزیراعلیٰ ممتا بنرجی) کہتی ہیں کہ کسی یونیورسٹی کے لئے فنڈز جاری کرنا مرکزی حکومت کا کام ہے۔ ریاستی حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ جادو پور یونیورسٹی کے مالی بحران کے لئے ممتا بنرجی کی حکومت ذمہ دار ہے۔ دوسری طرف سی پی آئی ایم کے رہنما اور پولیٹ بیورو کے رکن سجن چکرورتی نے کہا کہ سابق وزیر پارتھو چٹرجی اکثر و بیشتر کہتے تھے کہ ہماری حکومت یونیورسٹی کے لئے فنڈز جاری کرتی ہے۔ یونیورسٹی میں ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ انہوں نے یونیورسٹی کو سیاست کا میدان بنانے کی ناکام کوشش کی تھی۔