کولکاتا: مغربی بنگال کبھی بھارت کی ترقی یافتہ ریاستوں کی فہرست میں نمبر ون پر تھی لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی رفتار نہ صرف سست پڑی بلکہ پسماندہ ریاستوں کے مقابلے کافی پیچھے ہو گئی۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران بنگال میں بہت سی چیزیں بدلی ہیں جس کی وجہ سے قومی سطح پر اس سے متعلق منفی باتیں ہوتی ہے۔ ان میں ڈنڈا ٹیکس کی وصولی بھی شامل ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں دوسری ریاستوں سے سامان لے جانے والی لاریوں کے ڈرائیوروں سے پوچھیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جس چیز کی ملک کی کسی ریاست میں ضرورت نہیں ہے، وہ بنگال میں ہے اور وہ ہے ڈنڈا ٹیکس (بنگال کا ڈنڈا ٹیکس)۔

رام پور ایم وی چیک پوسٹ بنگال جھارکھنڈ کی سرحد پر ڈبورڈی چیک پوسٹ کے قریب واقع ہے۔ بنیادی طور پر اسے MVI چیک پوسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ علاقے میں جائیں تو تمام دکانیں، ہوٹل، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے 'ڈنڈا ٹیکس کے لئے رابطہ کریں۔ فون نمبر بھی دیا ہے۔ درحقیقت یہ دلال (بروکر سرکل) کے پورے علاقے میں دبدبے کی علامت ہے۔

یہ ڈنڈا ٹیکس کیا ہے؟

دراصل کوئی بھی انتظامی اہلکار یا پولیس اہلکار اس معاملے پر کھل کر بولنا نہیں چاہتا ہے، لیکن جانکاری کے مطابق کہ دوسری ریاستوں سے مال بردار لاریوں اور ٹرکوں کے ڈرائیوروں کو اس مغربی بنگال میں داخل ہونے کے لئے ایک خاص قسم کا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ ڈنڈا ٹیکس کی رقم تین ہزار سے پانچ ہزار تک ہوتی ہے۔ ٹیکس کی رسید بھی دی جاتی ہے۔ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ اگر وہ دلال کے ساتھ چیک پوسٹ پر جاتے ہیں تو انہیں کم رقم دینی پڑتی ہے۔‌ بی جے پی کے رکن اسمبلی کا کہنا ہے کہ دراصل اسی کو سنڈیکیٹ راج کہتے ہیں۔ بنگال جھاڑکھنڈ سرحد پر ڈنڈا ٹیکس وصولی کے نام پر سینڈیکیٹ راج چل رہا ہے۔

ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ریاست اس طرح ٹیکس نہیں لیتی، آج کل سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے۔ لیکن پھر بھی نقد رقم لے کر ریاست میں داخل ہونے پر ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے لاری 10 سے 12 گھنٹے کھڑی رہتی ہے۔ اس دوران لاری سڑک سے اتر جاتی ہے۔ الزام ہے کہ آر ٹی او دوبارہ اس لاری کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، جرمانہ ہزاروں روپے ادا کرنا پڑتا ہے۔