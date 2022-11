مالدہ:مغربی بنگال میں تین سے چار مہینوں کے اندر پنچایت انتخابات ہونے والے ہیں۔تمام پارٹیوں کی تیاریاں زور شور سے جاری ہے۔ سیاسی گہماگہمی کے درمیان دل بدل کا کھیل بھی جاری ہے۔اس کھیل میں سی پی آئی ایم کو چھوڑ کر تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔Villegers Of Ratua In Maldah Called For Panchayat Vote Boycott In Front Of Minister

مالدہ ضلع کے ماتھاباڑی سے ترنمول کانگریس کی رکن اسمبلی اور وزیر شبینہ یاسمین رتو میں پنچایت انتخابات کے مدنظر عوامی جلسے کو خطاب کرنے کے لئے پہنچی تھی۔انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں تھا کہ وقت بدل چکا ہے اور عام لوگوں میں ترنمول کانگریس کے خلاف غم و غصہ بھرا پڑا ہے۔

مقامی باشندوں نے وزیر شبینہ یاسمین کو گھیر لیا اور کہا کہ پہلے ندی کے کنارے باندھوں کی پختہ مرمت اور تعمیراتی کام شروع کیا جائے اس کے بعد ووٹ کی بات کریں۔ناراض باشندوں نے وزیر شبینہ یاسمین کو بولنے کا ذرا بھی موقع نہیں دیا۔

انہوں نے کہا کہ گزشتہ انتخابات میں ترنمول کانگریس کو ووٹ دیا لیکن اس کے بدلے میں عام لوگوں کو کیا ملا کچھ نہیں۔ندی کے کنارے کی مٹی کے کٹاؤ میں اتنی تیزی آئی ہے کہ گھر،اسکول،مدرسہ ،مںدر اور کھیت وغیرہ ندی میں غرق ہو چکے ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ انتخابات جیتنے والے کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ باشندوں نے رکن اسمبلی اور وزیر سے کہا پہلے باندھوں کی پختہ مرمت اس کے بعد ووٹ۔وزیر عام لوگوں کے غصے کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔