کولکاتا:وزیراعلیٰ ممتابنرجی کا وزیراعظم مودی سے سوروگنگولی کو آئی سی سی کے چئیرمین کے عہدے کے لئے نامزد کرنے کی اپیل کی کے بعد مغربی بنگال میں سیاست تیز ہوگئی ہے۔

حزب اختلاف کے رہنما شبھندو ادھیکاری نے بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان کو مغربی بنگال کے برانڈ ایمبسڈر سے ہٹا کر بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سورو گنگولی کوسفیر بنانے کا مطالبہ کیا۔

مشرقی مدنی پور ضلع کے نندی گرام سے بی جے پی کے رکن اسمبلی اور حزب اختلاف کے رہنما شبھندو ادھیکاری نے کہاکہ ترنمول کانگریس کی سربراہ اور وزیراعلیٰ ممتابنرجی سوروگنگولی کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چئیر مین کے عہدے کے لئے نامزد کرنے کی سفارش کر سکتی ہیں تو انہیں برانڈ ایمبیسڈر کیوں بناتی ہیں۔

حزب اختلاف کے رہنما شبھندو ادھیکاری نے کہاکہ مغربی بنگال کا برانڈ ایمبیسڈر ایک ایسے شخص کو بنایا گیا ہے جس کا اس ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اداکار شاہ رخ خان مغربی بنگال آتے ہیں اور ریاست کے لئے کیا کرتے ہیں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔اسے شخص کو مغربی بنگال کے برانڈایمبیڈر بنانے کا کیا فائدہ ۔

انہوں نے کہاکہ شاہ رخ بالی ووڈ اداکار ہیں ۔انہیں ممبئی رہنے دینا چاہئے تاکہ اپنا کام ٹھیک ٹھاک کر سکے ۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ شاہ رخ خان کو مغربی بنگال کے برانڈ ایمبیسڈر کے اعزازی عہدے سے دسبتردار کیا جائے اور ایک ایسے شخص کو ریاست کا سفیر بنایا جائے جو واقعی مغربی بنگال کی ترقی کے بارے میں سوچتا ہوں

بی جے پی کے رہنما کاکہنا ہے کہ مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتابنرجی نے سوروگنگولی کی وزیراعظم نریندر مودی سے سفارش کرکے کھیل کو لے کر سیاست کرنے لگی ہیں۔ وزیراعلیٰ کو کھیل کو لے کر سیاست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کبھی بھی وزیراعلیٰ ممتابنرجی کی اپیل پر توجہ دیں گے۔

واضح رہے کہ مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتابنرجی نے شمالی بنگال لے دورے پر ہیں اور وہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ وہ سوروگنگولی کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسال کے چئیر مین کے عہدے پر فائذ ہوتے دیکھنا چا ہتی ہیں اور اس کے لئے انہوں نے زویراعظم سے مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے ۔