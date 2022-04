مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتا بنرجی کی ہدایت کے بعد بنگال پولیس نے دارالحکومت کولکاتا سمیت تمام اضلاع میں غیر قانونی اسلحہ کاروباریوں کے خلاف مہم تیز کر دی ہے، دارالحکومت کولکاتا کے مصروف ترین علاقوں میں سے ایک امہرسٹ اسٹریٹ تھانہ علاقے سے کولکاتا پولیس کی ایس ٹی ایف ٹیم نے اسلحہ کے ساتھ عزیزالمومن کو گرفتار کر لیا۔ STF of Kolkata Police Arrests Youth of Bihar While he Tried to Smuggle Arms



کولکاتا پولیس کی ایس ٹی ایف ٹیم (kolkata police special task force ) نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر امہرسٹ اسٹریٹ تھانہ علاقے میں اسلحہ کے سوداگر کو گرفتار کر لیا، کولکاتا پولیس کی ایس ٹی ایف کی ٹیم نے کہا کہ گرفتار شخص کی شناخت عزیزالمومن کے طور پر ہوئی ہے، وہ مالدہ ضلع کا ساکن ہے، وہ اسلحہ فروخت کرنے کے لئے کولکاتا آیا تھا۔ ایس ٹی ایف نے مزید کہا کہ پورے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے اور اس کے دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری ہے، کولکاتا اور اس کے اطراف کے اضلاع میں بڑے پیمانے پر چھاپہ ماری مہم جاری ہے۔



واضح رہے کہ دو روز قبل وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے کولکاتا پولیس اور مغربی بنگال پولیس کو ریاست میں غیر قانونی طور پر جڑے اسلحہ کاروباریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر چھاپہ ماری مہم چلانے کا حکم دیا تھا۔