کولکاتا: مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا میں پہلا سرجیکل ڈے کیئر سینٹر، کے کے ایم لیپ لیزر سرجیکل سینٹر(کے کے ایم ایل ایل ایس سی) نے بنگلہ دیش اور بھوٹان جیسے ہمسایہ ممالک کے بین الاقوامی مریضوں اور جھارکھنڈ، بہار اور تریپورہ جیسی ہمسایہ ریاستوں کے مریضوں کی پریشانی سے پاک سفر کو یقینی بنانے کے مقصد سے تین روزہ پیکج تیار کیا ہے۔ یہ ایک پہل ہے۔ اس کی کامیابی پر مستقبل میں اس پر مزید کام کرنے کا منصوبہ بنایا جا ئے گا۔ گزشتہ سال 2020 کے وسط کے تخمینے کے مطابق، ہندوستان کے طبی سیاحت کے شعبے کی مالیت 5-6 ارب امریکی ڈالر ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے سست روی کے بعد اس شعبے نے اپنی ترقی کی رفتار دوبارہ حاصل کر لی ہے۔ آنے والے دنوں میں ترقی کی رفتار دگنی ہو سکتی ہے۔ اس کی بھر پور کوشش کی جا رہی ہے۔

کے کے ایم ایل ایل ایس سی کی شریک مالک گائناکالوجسٹ ڈاکٹر کجری مکھرجی نے کہا، "اس پیکج میں ڈاکٹر سے مشاورت، چیک اپ اور ڈے کیئر کی بنیاد پر سرجیکل علاج، ایئرپورٹ ڈراپ اور لفٹ، ہوٹل میں قیام اور کمپلمنٹری ناشتہ شامل ہے۔ مقامی سیر و تفریح ​​اور خریداری کے انتظامات مانگ کے مطابق کیے جا سکتے ہیں۔ بین الاقوامی اور قومی لیزر پروکٹولوجی ٹریننگ پروگرام کے لیے مشرقی ہندوستان کی واحد سہولت کے طور پر دوگنی رفتار سے ترقی کر سکتی ہے۔

معروف لیزر سرجن ڈاکٹر کلیان کر اور محترمہ مکھرجی کی طرف سے تصور کردہ اس مرکز کا مقصد کم ازکم انویسیو سرجیکل کے طریقہ کار کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی فراہم کرنا ہے - لیزر، لیپروسکوپی، ہائسٹروسکوپی، مائیکرو ویو - متعدد مسائل کے علاج کے لیے، جس میں پائل، فشر، فسٹولا، ویریکاز رگ، گال بلیڈر، اوویرئن اور حیض سے متعلق بیماریاں شامل ہیں۔